В Украине отменили графики отключений света на сегодня: в каких областях

Компания "Укрэнерго" отменила отключения для бытовых потребителей, однако к графикам могут вернуться в часы пиковых нагрузок.

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Сегодня, 30 декабря, в некоторых областях и столице Украины отменили действие графиков отключений света. Об отсутствии ограничений для Киева сообщают на портале Yasno.

"Ограничений от НЭК "Укрэнерго" нет, поэтому графики отключений не применяются", — говорится в сообщении на портале.

Также отменены графики отключений во Львовской области — актуальный график можно узнать на сайте "Львовоблэнерго".

Во Львовский области 30 декабря со светом будут все очереди Фото: Скриншот

Отменены графики отключений на 30 декабря также в Волынской, Полтавской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В облэнерго отмечают, что почасовые отключения не будут действовать до отдельного указания от НЭК "Укрэнерго".

В свою очередь в "Укрэнерго" утром 30 декабря сообщили, что из-за непогоды были обесточены 39 населенных пунктов в Хмельницкой области и энергетики ведут восстановительные работы. В сообщении отмечается, что сегодня графики ограничения мощности с 8:00 до 19:00 будут применяться для промышленности, а в часы пикового потребления при необходимости могут отключать по графикам и бытовых потребителей.

Укрэнерго сообщает об обесточивании 39 населенных пунктов в Хмельницкой области Фото: Скриншот

Напомним, 26 декабря директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что после ударов РФ по украинским энергообъектам отключения света в Украине будут продолжаться 5-7 дней в зависимости от погодных условий.

Также он рассказал, как долго в Украине будут выключать свет. По словам Александра Харченко, украинцы будут жить с графиками отключений еще минимум 2-3 года.