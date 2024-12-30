Трогательный флешмоб к Новому году: украинцы поддерживают людей в оккупации открытками (фото)

Жители подконтрольных Украине городов выражают поддержку тем, кто находится на временно оккупированных территориях. Во флешмобе приняли участие такие города, как Одесса, Львов, Киев, Каменец-Подольский и Николаев.

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Накануне Нового года украинцы участвуют в флешмобе, обмениваясь открытками из разных городов. Деталями 30 декабря поделились в соцсетях движения сопротивления на временно оккупированных территориях "Желтая Лента".

Перед праздником в сети завирусилось видео в поддержку партизанского сопротивления во временной оккупации. После этого начал набирать обороты флешмоб "Празднуем по украинскому времени". Люди, которые находятся в подконтрольных Украине городах, передают приветствие тем, кто сейчас живет на захваченных врагом территориях.

Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени" Фото: Жовта стрічка Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени" Фото: Жовта стрічка

"Спасибо вам за теплые слова! В единстве — наша сила", — подчеркнули в "Желтой ленте".

Представители движения поделились, что "очень растроганы уровнем поддержки, понимания и любви", которые проявляют участники флешмоба. Они подчеркнули, что так украинцы показывают, что люди в оккупации — важны.

"Они оказывают сопротивление и ждут возвращения Украины", — отметили активисты.

Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени" Фото: Жовта стрічка Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени" Фото: Жовта стрічка

Из обнародованных фото понятно, что участники флешмоба публикуют в достопримечательностях своих городов новогодние открытки. В них говорится, что подконтрольный Украине город, в котором живет автор фото, празднует вместе с другим городом, который сейчас находится в оккупации. Также люди добавляют несколько теплых слов в поддержку от себя, а сами открытки украшают тематическими рисунками.

Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка Фото: Жовта стрічка

Напомним, 30 декабря в Украину вернули 189 граждан из российского плена. Двое из них — гражданские, были захвачены в Мариуполе. Среди освобожденных воинов — защитники "Азовстали", ЧАЭС и Змеиного.

В "Опендатабот" проанализировали, где в Украине в этом году продают елки к праздникам по самым высоким ценам. Всего в 2024 году лесхозы вырастили более миллиона новогодних деревьев, более половины из них — сосны.