Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Новый год-2025

Трогательный флешмоб к Новому году: украинцы поддерживают людей в оккупации открытками (фото)

флешмоб, флешмоб Новый год, Новый год, Новый год 2025, Празднуем по украинскому времени, флешмоб Празднуем по украинскому времени
Фото: Коллаж | Украинцы присылают теплые слова жителям ВОТ онлайн

Жители подконтрольных Украине городов выражают поддержку тем, кто находится на временно оккупированных территориях. Во флешмобе приняли участие такие города, как Одесса, Львов, Киев, Каменец-Подольский и Николаев.

Related video

Накануне Нового года украинцы участвуют в флешмобе, обмениваясь открытками из разных городов. Деталями 30 декабря поделились в соцсетях движения сопротивления на временно оккупированных территориях "Желтая Лента".

Перед праздником в сети завирусилось видео в поддержку партизанского сопротивления во временной оккупации. После этого начал набирать обороты флешмоб "Празднуем по украинскому времени". Люди, которые находятся в подконтрольных Украине городах, передают приветствие тем, кто сейчас живет на захваченных врагом территориях.

флешмоб, флешмоб Новый год, Новый год, Новый год 2025, Празднуем по украинскому времени, флешмоб Празднуем по украинскому времени Fullscreen
Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени"
Фото: Жовта стрічка
флешмоб, флешмоб Новый год, Новый год, Новый год 2025, Празднуем по украинскому времени, флешмоб Празднуем по украинскому времени Fullscreen
Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени"
Фото: Жовта стрічка

"Спасибо вам за теплые слова! В единстве — наша сила", — подчеркнули в "Желтой ленте".

Представители движения поделились, что "очень растроганы уровнем поддержки, понимания и любви", которые проявляют участники флешмоба. Они подчеркнули, что так украинцы показывают, что люди в оккупации — важны.

"Они оказывают сопротивление и ждут возвращения Украины", — отметили активисты.

флешмоб, флешмоб Новый год, Новый год, Новый год 2025, Празднуем по украинскому времени, флешмоб Празднуем по украинскому времени Fullscreen
Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени"
Фото: Жовта стрічка
флешмоб, флешмоб Новый год, Новый год, Новый год 2025, Празднуем по украинскому времени, флешмоб Празднуем по украинскому времени Fullscreen
Поздравления в рамках флешмоба "Празднуем по украинскому времени"
Фото: Жовта стрічка

Из обнародованных фото понятно, что участники флешмоба публикуют в достопримечательностях своих городов новогодние открытки. В них говорится, что подконтрольный Украине город, в котором живет автор фото, празднует вместе с другим городом, который сейчас находится в оккупации. Также люди добавляют несколько теплых слов в поддержку от себя, а сами открытки украшают тематическими рисунками.

Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка

Напомним, 30 декабря в Украину вернули 189 граждан из российского плена. Двое из них — гражданские, были захвачены в Мариуполе. Среди освобожденных воинов — защитники "Азовстали", ЧАЭС и Змеиного.

В "Опендатабот" проанализировали, где в Украине в этом году продают елки к праздникам по самым высоким ценам. Всего в 2024 году лесхозы вырастили более миллиона новогодних деревьев, более половины из них — сосны.