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Воєнний фокус Російсько-українська війна Новий рік-2025

Зворушливий флешмоб до Нового року: українці підтримують людей в окупації листівками (фото)

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Фото: Колаж | Українці надсилають теплі слова мешканцям ТОТ онлайн

Мешканці підконтрольних Україні міст виражають підтримку тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. У флешмобі взяли участь такі міста, як Одеса, Львів, Київ, Кам’янець-Подільський та Миколаїв.

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Напередодні Нового року українці беруть участь в флешмобі, обмінюючись листівками з різних міст. Деталями 30 грудня поділились у соцмережах руху спротиву на тимчасово окупованих територіях "Жовта Стрічка".

Перед святом у мережі завірусилось відео на підтримку партизанського спротиву у тимчасовій окупації. Після цього почав набирати обертів флешмоб "Святкуємо за українським часом". Люди, які перебувають у підконтрольних Україні містах, передають відання тим, хто нині живе на захоплених ворогом територіях.

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Привітання у межах флешмобу "Святкуємо за українським часом"
Фото: Жовта стрічка
флешмоб, флешмоб Новий рік, Новий рік, Новий рік 2025, Святкуємо за українським часом, флешмоб Святкуємо за українським часом Fullscreen
Привітання у межах флешмобу "Святкуємо за українським часом"
Фото: Жовта стрічка

"Дякуємо вам за теплі слова! У єдності — наша сила", — підкреслили у "Жовтій стрічці".

Представники руху поділились, що "дуже розчулені рівнем підтримки, розуміння та любові", які проявляють учасники флешмобу. Вони підкреслили, що так українці показують, що люди в окупації — важливі.

"Вони чинять спротив та чекають повернення України", — наголосили активісти.

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Привітання у межах флешмобу "Святкуємо за українським часом"
Фото: Жовта стрічка
флешмоб, флешмоб Новий рік, Новий рік, Новий рік 2025, Святкуємо за українським часом, флешмоб Святкуємо за українським часом Fullscreen
Привітання у межах флешмобу "Святкуємо за українським часом"
Фото: Жовта стрічка

З оприлюднених фото зрозуміло, що учасники флешмобу публікують у визначних місцях своїх міст новорічні листівки. У них йдеться, що підконтрольне Україні місто, в якому мешкає автор фото, святкує разом з іншим містом, яке нині перебуває в окупації. Також люди додають кілька теплих слів на підтримку від себе, а самі листівки прикрашають тематичними малюнками.

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Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка
Fullscreen
Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, 30 грудня в Україну повернули 189 громадян з російського полону. Двоє з них — цивільні, були захоплені у Маріуполі. Серед звільнених воїнів — оборонці "Азовсталі", ЧАЕС та Зміїного.

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