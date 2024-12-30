Майже в 10 разів вищі ціни: де найдорожчі та найдешевші ялинки в Україні

За даними "Опендатабот", середня закупівельна вартість ялинки в Україні наразі становить 154 гривні. Це на 15% більше, ніж торік, та у півтора раза більше, ніж у 2021 році.

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У 2024 році на спеціальних плантаціях в Україні виростили понад мільйон хвойних дерев, з яких половина — сосни. За даними Держлісагентства, середня вартість одного новорічного дерева зросла у 1,5 раза порівняно з 2021 роком. Загалом попит на ялинки суттєво зменшився після початку повномасштабної війни. Про це повідомляє "Опендатабот".

Цьогоріч найбільше хвойних дерев виростили у лісах Вінницької області. Найдорожчі ялинки пропонують на Закарпатті. Тут середня ціна сягає 918 грн, у той час, як у Харківській області дерево можна придбати за 92 грн.

Де найбільше ялинок виростили на продаж Фото: Опендатабот

Середня закупівельна ціна ялинки нині становить 154 грн. Це на 15% більше порівняно з минулим роком та у 1,5 раза до 2021.

Торік найдорожчі ялинки були у Київській області — 414 грн, а найдешевші у Житомирській — 95 грн.

Загалом у 2024 році українські лісгоспи виростили 1,07 млн новорічних дерев, що вдвічі менше, ніж у 2021-му (тоді кількість сягала 2,05 млн). Близько 52% з них — сосни, 44% — ялини, а решта — інші хвойні породи.

У 2021 році реалізували 445 тис. дерев, а у 2022-му — лише 206 тис. Торік продажі трохи зросли — до 247,5 тис., але цьогоріч лісгоспи планують продати лише 200 тис. дерев. Станом на початок грудня вже продано понад 44 тис. легальних ялинок.

Втім, кількість незаконних вирубок зростає. До 9 грудня цього року зафіксовано 402 випадки, що вдвічі більше, ніж за весь сезон 2022-го. Для порівняння, у 2021 році таких порушень було зафіксовано рекордні 1932 випадки.

Купуючи ялинку, варто перевіряти її маркування. Легальні дерева мають спеціальну бирку або етикетку з унікальним номером, який можна звірити у Системі електронного обліку деревини.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві стартували ялинкові ярмарки. Однак продають здебільшого імпортні ялинки з Данії, Австрії та Угорщини.

4 грудня у ДП "Ліси України" повідомили, що в Україні розпочали продаж ялинок. Лісівники зазначали, що в середньому по Україні вартість новорічного дерева висотою в 1 метр стартуватиме від 130 грн.