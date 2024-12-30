Почти в 10 раз выше цены: где самые дорогие и самые дешевые елки в Украине

По данным "Опендатабот", средняя закупочная стоимость елки в Украине сейчас составляет 154 гривны. Это на 15% больше, чем в прошлом году, и в полтора раза больше, чем в 2021 году.

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В 2024 году на специальных плантациях в Украине вырастили более миллиона хвойных деревьев, из которых половина — сосны. По данным Гослесагентства, средняя стоимость одного новогоднего дерева выросла в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. В целом спрос на елки существенно уменьшился после начала полномасштабной войны. Об этом сообщает "Опендатабот".

В этом году больше всего хвойных деревьев вырастили в лесах Винницкой области. Самые дорогие елки предлагают на Закарпатье. Здесь средняя цена достигает 918 грн, в то время, как в Харьковской области дерево можно приобрести за 92 грн.

Где больше всего елок вырастили на продажу Фото: Опэндатабот

Средняя закупочная цена елки сейчас составляет 154 грн. Это на 15% больше по сравнению с прошлым годом и в 1,5 раза к 2021.

В прошлом году самые дорогие елки были в Киевской области — 414 грн, а самые дешевые в Житомирской — 95 грн.

Всего в 2024 году украинские лесхозы вырастили 1,07 млн новогодних деревьев, что вдвое меньше, чем в 2021-м (тогда количество достигало 2,05 млн). Около 52% из них — сосны, 44% — ели, а остальные — другие хвойные породы.

В 2021 году реализовали 445 тыс. деревьев, а в 2022-м — только 206 тыс. В прошлом году продажи немного выросли — до 247,5 тыс., но в этом году лесхозы планируют продать только 200 тыс. деревьев. По состоянию на начало декабря уже продано более 44 тыс. легальных елок.

Впрочем, количество незаконных вырубок растет. До 9 декабря этого года зафиксировано 402 случая, что вдвое больше, чем за весь сезон 2022-го. Для сравнения, в 2021 году таких нарушений было зафиксировано рекордные 1932 случая.

Покупая елку, стоит проверять ее маркировку. Легальные деревья имеют специальную бирку или этикетку с уникальным номером, который можно сверить в Системе электронного учета древесины.

Напомним, 6 декабря в Киеве стартовали елочные ярмарки. Однако продают в основном импортные елки из Дании, Австрии и Венгрии.

4 декабря в ГП "Леса Украины" сообщили, что в Украине начали продажу елок. Лесоводы отмечали, что в среднем по Украине стоимость новогоднего дерева высотой в 1 метр будет стартовать от 130 грн.