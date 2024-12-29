Цены выросли почти на 30%: во сколько обойдется украинцам новогодний стол

По словам эксперта, цены на овощи выросли на 60-70%, а картофель подорожал еще больше.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что накрыть новогодний стол для встречи 2025 года для украинцев будет стоить почти на 30% дороже, чем в прошлый раз. Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала Киев24.

По словам Пендзина, встреча нового 2025 года, а именно стоимость новогоднего стола для украинцев будет на уровне примерно 4000 гривен. Эксперт отметил, что по сравнению с прошлым годом цены на продукты выросли в среднем на 27-28%. Например, колбасы подорожали примерно на 10%, овощи, которые являются основными ингредиентами новогодних салатов, подорожали в среднем на 60-70%. При этом картофель подорожал немного больше по сравнению с прошлым годом.

Говоря о стоимости новогоднего стола в районе 4000 гривен, эксперт отметил, что в эту сумму не входят экзотические продукты, такие как красная рыба или икра.

По словам Пендзина, несмотря на такую сумму, в которую обойдутся продукты для приготовления новогодних блюд, украинцы все равно приготовят то, что они захотят и встретят Новый год так же, как они это делали раньше, несмотря на то, что идет война.

Фокус также писал о том, сколько придется потратить на новогодний стол украинцам за границей. Для сравнения были выбраны основные продукты: куриное филе, говядина, картофель, помидоры, лук, бананы, яблоки, апельсины, хлеб, молоко, а также алкогольные напитки. Например, в Германии, стоимость новогоднего стола для украинцев оценивается в чуть больше, чем 34 евро, а это почти 1500 гривен.

Напоминаем, что Фокус писал о том, что пенсии для украинцев изменятся уже в 2025 году. В следующем году вырастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту.

Еще Фокус писал о том, что некоторые украинцы регулярно переплачивают за свет. Обнаружить неисправность счетчика можно своевременно, если обратить внимание на определенные признаки.