Ціни зросли майже на 30%: у скільки обійдеться українцям новорічний стіл

За словами експерта, ціни на овочі зросли на 60-70%, а картопля подорожчала ще більше.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що накрити новорічний стіл для зустрічі 2025 року для українців коштуватиме майже на 30% дорожче, ніж минулого разу. Про це експерт повідомив в ефірі телеканалу Київ24.

За словами Пендзини, зустріч нового 2025 року, а саме вартість новорічного столу для українців буде на рівні приблизно 4000 гривень. Експерт зазначив, що порівняно з минулим роком ціни на продукти зросли в середньому на 27-28%. Наприклад, ковбаси подорожчали приблизно на 10%, овочі, які є основними інгредієнтами новорічних салатів, подорожчали в середньому на 60-70%. При цьому картопля подорожчала трохи більше порівняно з минулим роком.

Говорячи про вартість новорічного столу в районі 4000 гривень, експерт зазначив, що в цю суму не входять екзотичні продукти, як-от червона риба або ікра.

За словами Пендзина, незважаючи на таку суму, в яку обійдуться продукти для приготування новорічних страв, українці однаково приготують те, що вони захочуть, і зустрінуть Новий рік так само, як вони це робили раніше, незважаючи на те, що йде війна.

Фокус також писав про те, скільки доведеться витратити на новорічний стіл українцям за кордоном. Для порівняння були обрані основні продукти: куряче філе, яловичина, картопля, помідори, цибуля, банани, яблука, апельсини, хліб, молоко, а також алкогольні напої. Наприклад, у Німеччині, вартість новорічного столу для українців оцінюється в трохи більше, ніж 34 євро, а це майже 1500 гривень.

Нагадуємо, що Фокус писав про те, що пенсії для українців зміняться вже у 2025 році. Наступного року зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

Ще Фокус писав про те, що деякі українці регулярно переплачують за світло. Виявити несправність лічильника можна своєчасно, якщо звернути увагу на певні ознаки.