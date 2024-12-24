Ціни не радують: скільки доведеться витратити на новорічний стіл українцям за кордоном

Для порівняння було обрано основні продукти: куряче філе, яловичину, картоплю, помідори, цибулю, банани, яблука, апельсини, хліб, молоко, а також алкогольні напої.

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Через повномасштабну війну Росії проти України вже третій рік багато українців зустрічатимуть Різдво далеко від батьківщини. На кінець липня 2024 року в Європі зафіксовано понад 6 мільйонів українських біженців. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Європейські країни, які прийняли найбільше українських біженців:

Німеччина — 1 мільйон 200 тисяч осіб;

Польща — 957 тисяч 500 осіб;

Чехія — 370 тисяч 900 осіб;

Велика Британія — 246 тисяч 900 осіб.

Ціни на продукти в Німеччині

Ціни на м'ясо

М'ясо входить до числа найдорожчих продуктів у кошику. У середньому кілограм яловичини коштує 17,20 євро (близько 749 гривень), а кілограм курячого філе обійдеться трохи дешевше — 12,77 євро (приблизно 555 гривень).

Молоко і хліб

Літр молока в Німеччині коштує 1,10 євро, що еквівалентно майже 48 гривням. Ціни на хліб тут помітно вищі, ніж в Україні. Наприклад, 500-грамовий буханець білого хліба коштуватиме в середньому 1,91 євро, що становить приблизно 83 гривні.

Овочі та фрукти

Якщо ви хочете додати до м'ясних страв салат і картоплю, то за кілограм цих продуктів у середньому доведеться заплатити близько 61 гривні. У євро це виглядає так: картопля — 1,41 євро, помідори — 4,34 євро, цибуля — 1,48 євро. Щодо фруктів, то в Німеччині ціни такі: кілограм бананів коштує 1,49 євро (приблизно 65 гривень), апельсини — 2,01 євро (87 гривень), а яблука — 2,79 євро (близько 122 гривень).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента зазвичай коштує 5,99 євро, що дорівнює близько 260 гривень. Натомість ціни на пиво значно нижчі:

пляшка пива від вітчизняного виробника (0,5 літра) коштує 91 цент (понад 42 гривні);

пляшка імпортного пива буде дорожчою. За 0,3 літра доведеться заплатити 1,49 євро (майже 65 гривень).

Таким чином, продуктовий кошик, що складатиметься з кіло картоплі, помідорів, цибулі, курячого філе, бананів, апельсинів, яблук, буханця хліба та пляшки вина, обійдеться українцям у Німеччині в 34,19 євро (це на 3,19 євро дорожче, ніж торік). За середнім банківським курсом, станом на 23 грудня 2024 року, це близько 1 487 гривень.

Продуктовий кошик у Польщі

М'ясо

У Польщі м'ясо — один із найдорожчих продуктів. Кілограм курячого філе коштує 24,21 злотого, що за поточним курсом приблизно дорівнює 242 гривням. Кілограм яловичини буде майже вдвічі дорожчим — 44,81 злотого, або близько 448 гривень.

Вартість хліба та молока

У Польщі звичайний білий хліб коштує 4,92 злотого, що за поточним курсом становить приблизно 49,2 гривні. Цікаво, що літр молока в Польщі коштує навіть дешевше, ніж хліб — 3,90 злотого, або близько 39 гривень.

Овочі та фрукти

У Польщі ціна за кілограм картоплі становить 3,46 злотого, що еквівалентно 34,6 гривні. Цибуля продається за ціною 4,42 злотого за кілограм (44,2 гривні). Найбільшою ціною відрізняється кілограм помідорів — 10,89 злотого (близько 109 гривень). Фрукти в Польщі коштують дешевше, ніж у Німеччині. Кілограм яблук коштує 3,96 злотого (39,6 гривні), банани — 6,50 злотого за кілограм (приблизно 65 гривень), а апельсини — 6,86 злотого (понад 68,6 гривні).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента для святкового столу в Польщі коштує 25 злотих (250 гривень), що навіть дорожче, ніж у Німеччині. Пляшка 0,5 літра вітчизняного пива обійдеться в 4,28 злотого (майже 43 гривні), а імпортне пиво (пляшка 0,33 літра) — 6,10 злотого (61 гривня).

У Польщі продуктовий кошик коштуватиме на різдвяні свята в середньому десь 94,64 злотого. Станом на 23 грудня середній банківський курс злотого до гривні становить 10 гривень, що вийде близько 940,64 гривні.

Скільки доведеться витратити в Чехії

Вартість м'яса

У Чехії вартість м'яса коливається від 199 до понад 290 крон за кілограм. Середня ціна курячого філе становить 199,20 крон (337,64 гривні), що вдвічі дорожче, ніж в Україні. Кілограм яловичини коштуватиме ще більше — 282,03 крони (приблизно 478,04 гривні).

Хліб і молоко

Якщо ви збираєтеся подати хліб на святковий стіл, за 500 грамів вам потрібно буде заплатити в середньому 32,25 крони (близько 54,66 гривні). Літр молока коштує 24,61 крони, що еквівалентно 36,63 гривні.

Овочі та фрукти

Кілограм картоплі коштує 27,64 крони (приблизно 47,70 гривні), що значно дешевше за кілограм помідорів, ціна яких становить майже 73 крони (близько 126 гривень). Цибуля продається в середньому по 26,37 крони за кілограм (45,51 гривні). Із фруктів найдоступнішими є банани — 38,52 крони за кілограм (66,47 гривні). Трохи дорожче обійдуться яблука — 36,15 крони (62,39 гривні). Найдорожчими фруктами є апельсини, ціна яких становить у середньому 47,05 крони (81,20 гривні).

Алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента коштує в середньому 144,90 крони (250,06 гривні). Пляшка вітчизняного пива об'ємом 0,5 літра обійдеться в 20,53 крони (35,43 гривні), а пляшка імпортного пива об'ємом 0,33 літра — в 42,40 крони (приблизно 77,17 гривні).

Станом на 23 грудня середній курс чеської крони до гривні становить 1,73 крони за 1 гривню. Таким чином, різдвяний стіл у Чехії для українців обійдеться в 625,08 крони, що трохи більше 1 078 гривень.

Продукти у Великій Британії

М'ясо

Як і в інших країнах, м'ясо у Великій Британії буде найдорожчим продуктом у кошику. Кілограм курячого філе обійдеться в 6,59 фунта стерлінгів (346,50 гривні), а яловичина — 10,45 фунта стерлінгів (549,07 гривні).

Хліб і молоко

Різниця у вартості молока і хліба — відсутня. Літр молока коштує 1,24 фунта стерлінгів (65,15 гривні), а як і півкіло свіжого білого хліба.

Ціни на фрукти та овочі

За кілограм помідорів у Британії доведеться віддати 2,65 фунта стерлінгів (приблизно 139,24 гривні), за кілограм картоплі — 1,18 фунта стерлінгів (62 гривні), а ось цибуля найдешевша — 1,10 фунта стерлінгів (57,80 гривень).

Утім, фрукти трохи дорожчі за овочі: яблука коштують 2,16 фунта стерлінгів за кілограм (113,49 гривні), банани — 1,18 фунта стерлінгів (62 гривні), а апельсини — 2,15 фунта стерлінгів (112,97 гривні).

Вартість алкоголю

Вино і пиво у Великій Британії будуть істотно дорожчими, ніж в інших країнах. За пляшку вина середнього цінового сегмента доведеться віддати 8 фунтів стерлінгів (420 гривень).

А от пиво трохи дорожче. Тож за пиво вітчизняне (0,5 літра) та імпортне (0,33 літра) потрібно буде заплатити 2,04 фунта стерлінгів (понад 107 гривень) та 2,45 фунта стерлінгів (128,73 гривні) відповідно.

У середньому святковий стіл у Великій Британії обійдеться українцям майже 26,25 фунта стерлінгів. За середнім банківським курсом це майже 1 379,24 гривні.

Зазначимо, що в Україні збільшилася ціна новорічного салату "Олів'є" майже на 20%. Купівля всіх інгредієнтів для приготування салату обійдеться в 300 гривень.

Фокус писав, що світовий дефіцит кави сильно вплине на ціну продукту. Чашка лате або капучино в лютому може коштувати близько 100 гривень.