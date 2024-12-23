Індекс "Олів'є" 2024: як змінилися ціни в Україні за рік

Загалом ціна всіх інгредієнтів для приготування салату у 2024 році становитиме 300 гривень, тоді як у 2023 році його ціна становила 251,4 гривні.

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Ціни на продукти суттєво змінилися у 2024 році, і не винятком стало підвищення вартості традиційного новорічного салату "Олів'є". Згідно з розрахунками експертів, його ціна збільшилася майже на 20%. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Так, аналітик УКАБ Максим Гопка порахував, що 2024 року вартість салату "Олів'є" для 6 осіб зросте на 19%.

У 2024 році загальна вартість усіх інгредієнтів для приготування салату становитиме 300 гривень, тоді як у 2023 році вона становила 251,4 гривні. Зокрема, індекс споживчих цін на компоненти для традиційного новорічного салату змінився так:

ковбаса варена (350 грамів) подорожчала на 29%, досягнувши вартості 152 гривні проти 118 гривень минулого року;

яйця (4 штуки) стали дорожчими на 33%, ціна зросла з 24 до 32 гривень цього року;

квашені огірки (200 грамів) подорожчали на 17%. Їхня ціна збільшилася до 35 гривень із 30 гривень.

Ціни на деякі овочі також зросли:

морква (150 грамів) подорожчала у 2,5 раза — з 2 гривень до 5 гривень;

картопля (300 грамів) — удвічі, з 5,4 гривні до 11 гривень.

Проте деякі продукти стали дешевшими. Наприклад, ціна зеленого горошку в банці знизилася на 23%, з 52 гривень до 40 гривень, а 200 грамів майонезу для заправки салату подешевшали на 25%, зменшившись з 25 гривень до 20 гривень.

Як повідомив аналітик Максим Гопка, у середньому вартість новорічного столу для українців цього року зросте на 13 — 14% порівняно з минулим роком.

"Кожен українець має власні споживчі вподобання. Новорічний стіл у кожної сім'ї виглядає по-своєму, проте є продукти, які залишаються спільними для багатьох. У середньому новорічний стіл для українців цього року зросте на 13 — 14% порівняно з минулим роком", — додав експерт.

Аналізуючи зміну індексу споживчих цін, за 11 місяців 2024 року найбільше зросли ціни на:

овочі — на 43%;

фрукти — на 16%;

хліб і хлібопродукти — на 12%;

молоко, сир і яйця — на 14%.

Найменше зросли ціни на цукор (без змін) і м'ясо та м'ясопродукти (на 2,2%).

Водночас, за оцінкою директора Інституту аграрної економіки Юрія Лупенка, вартість новорічного столу 2025 року становитиме 3 594 гривні, що на 24,8% більше порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, які продукти подорожчають перед Різдвом і Новим роком.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка пояснив, чому підскочила ціна на курячі яйця, і спрогнозував ще більше подорожчання.