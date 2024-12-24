"Різдвяний стіл" в Україні зріс у ціні на 41%: яка страва найдорожча

Середньостатистична родина витратить майже 1 400 гривень на продукти до святкового столу, а ще рік тому вартість була в межах 970 гривень. Традиційна різдвяна страва, кутя, побила цінові рекорди.

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Святкування Різдва за столом 2024 року в Україні обійдеться середньостатистичній сім'ї приблизно в 1 365 гривень. Такі підрахунки навів директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

За цю суму можна приготувати кутю, узвар, смажену рибу, вінегрет, вареники з картоплею, капустою і вишнями, тушковану капусту, борщ пісний із квасолею, смажену картоплю, овочі свіжі та соління.

Ціни на продукти зростають через продовження війни з Росією

Фахівець відзначає значне подорожчання продуктів на 41%. У 2023 році ціна різдвяного столу була в межах 970 гривень. Головна причина стрибка цін — наслідки вторгнення Росії та продовження війни.

Учені Інституту аграрної економіки підрахували, що найдорожча страва — це смажена риба. Ціна двох кілограм живого коропа становитиме 301 гривню. На другому місці — пшенична кутя за 175,05 гривні. Найдорожчими інгредієнтами куті стали мак (68,50 гривень за 200 грамів) і волоські горіхи (44,89 гривні за 100 грамів).

Набори для узвару, доступні в супермаркетах, обійдуться дорожче 105 гривень за 600 грамів. Борщ із квасолею — третя за вартістю страва за 131,94 гривні. Салат "Вінегрет" із 1,73 кілограма продуктів коштуватиме 67,75 гривні.

Півтора кілограма вареників із картоплею обійдуться в 50 гривень, із капустою — 52,5 гривні, а з вишнею — майже 70 гривень. Тушкована капуста, для приготування якої знадобиться понад 2 кілограми продуктів, коштує близько 110 гривень. Найдорожчим інгредієнтом у цій страві будуть гриби печериці — 43,88 гривні за 300 грамів.

Загальна вартість смаженої картоплі з цибулею та олією перебуває в межах 45 гривень. Також до столу подаються соління: квашена капуста коштує 75 гривень за 500 грамів, а бочкові огірки — 42 гривні за 400 грамів. Пів кілограма свіжих огірків коштує 70 гривень, а помідор — 64 гривні.

Зазначимо, що в Україні збільшилася ціна новорічного салату "Олів'є" майже на 20%. Купівля всіх інгредієнтів для приготування салату обійдеться в 300 гривень.

Фокус писав, що світовий дефіцит кави сильно вплине на ціну продукту. Чашка лате або капучино в лютому може коштувати близько 100 гривень.