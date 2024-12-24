"Рождественский стол" в Украине вырос в цене на 41%: какое блюдо самое дорогое

Среднестатистическая семья потратит почти 1 400 гривен на продукты к праздничному столу, а еще год назад стоимость была в пределах 970 гривен. Традиционное рождественское блюдо кутья побило ценовые рекорды.

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Празднование Рождества за столом в 2024 году в Украине обойдется среднестатистической семье примерно в 1 365 гривен. Такие подсчеты привел директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

За эту сумму можно приготовить кутью, узвар, жареную рыбу, винегрет, вареники с картофелем, капустой и вишнями, тушеную капусту, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленья.

Цены на продукты растут из-за продолжения войны с Россией

Специалист отмечает значительное удорожание продуктов на 41%. В 2023 году цена рождественского стола была в пределах 970 гривен. Главная причина скачка цен — последствия вторжения России и продолжение войны.

Ученые Института аграрной экономики подчитали, что самое дорогое блюдо — это жареная рыба. Цена двух килограмм живого карпа cоставит 301 гривну. На втором месте — пшеничная кутья за 175,05 гривны. Самыми дорогими ингредиентами кутьи стали мак (68,50 гривны за 200 грамм) и грецкие орехи (44,89 гривны за 100 грамм).

Наборы для узвара, доступные в супермаркетах, обойдутся дороже 105 гривен за 600 грамм. Борщ с фасолью — третье по стоимости блюдо за 131,94 гривны. Салат "Винегрет" из 1,73 килограмма продуктов будет стоить 67,75 гривны.

Полтора килограмма вареников с картофелем обойдутся в 50 гривен, с капустой — 52,5 гривны, а с вишней — почти 70 гривен. Тушеная капуста, для приготовления которой понадобится более 2 килограмм продуктов, стоит около 110 гривен. Самым дорогим ингредиентом в этом блюде будут грибы шампиньоны — 43,88 гривны за 300 грамм.

Общая стоимость жареного картофеля с луком и растительным маслом находится в пределах 45 гривен. Также к столу полагаются соленья: квашеная капуста стоит 75 гривен за 500 граммов, а бочковые огурцы — 42 гривны за 400 грамм. Полкилограмма свежих огурцов стоит 70 гривен, а помидор — 64 гривны.

Отметим, что в Украине увеличилась цена новогоднего салата "Оливье" почти на 20%. Покупка всех ингредиентов для приготовления салата обойдется в 300 гривен.

Фокус писал, что мировой дефицит кофе сильно повлияет на цену продукта. Чашка латте или капучино в феврале может стоить около 100 гривен.