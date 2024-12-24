Цены не радуют: сколько придется потратить на новогодний стол украинцам за границей

Для сравнения были выбраны основные продукты: куриное филе, говядина, картофель, помидоры, лук, бананы, яблоки, апельсины, хлеб, молоко, а также алкогольные напитки.

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Из-за полномасштабной войны России против Украины уже третий год многие украинцы будут встречать Рождество вдали от родины. На конец июля 2024 года в Европе зафиксировано более 6 миллионов украинских беженцев. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Европейские страны, которые приняли больше всего украинских беженцев:

Германия – 1 миллион 200 тысяч человек;

Польша – 957 тысяч 500 человек;

Чехия – 370 тысяч 900 человек;

Великобритания – 246 тысяч 900 человек.

Цены на продукты в Германии

Цены на мясо

Мясо входит в число самых дорогих продуктов в корзине. В среднем килограмм говядины стоит 17,20 евро (около 749 гривен), а килограмм куриного филе обойдется немного дешевле – 12,77 евро (примерно 555 гривен).

Молоко и хлеб

Литр молока в Германии стоит 1,10 евро, что эквивалентно почти 48 гривнам. Цены на хлеб здесь заметно выше, чем в Украине. Например, 500-граммовая буханка белого хлеба будет стоить в среднем 1,91 евро, что составляет примерно 83 гривны.

Овощи и фрукты

Если вы хотите добавить к мясным блюдам салат и картофель, то за килограмм этих продуктов в среднем придется заплатить около 61 гривны. В евро это выглядит так: картофель – 1,41 евро, помидоры – 4,34 евро, лук – 1,48 евро. Что касается фруктов, то в Германии цены следующие: килограмм бананов стоит 1,49 евро (примерно 65 гривен), апельсины – 2,01 евро (87 гривен), а яблоки – 2,79 евро (около 122 гривен).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента обычно стоит 5,99 евро, что равняется около 260 гривен. Зато цены на пиво значительно ниже:

бутылка пива от отечественного производителя (0,5 литра) стоит 91 цент (более 42 гривен);

бутылка импортного пива будет дороже. За 0,3 литра придется заплатить 1,49 евро (почти 65 гривен).

Таким образом, продуктовая корзина, которая будет состоять из кило картофеля, помидор, лука, куриного филе, бананов, апельсин, яблок, буханки хлеба и бутылки вина, обойдется украинцам в Германии в 34,19 евро (это на 3,19 евро дороже, чем в прошлом году). По среднему банковскому курсу, по состоянию на 23 декабря 2024 года, это около 1 487 гривен.

Продуктовая корзина в Польше

Мясо

В Польше мясо — один из самых дорогих продуктов. Килограмм куриного филе стоит 24,21 злотого, что по текущему курсу примерно равно 242 гривнам. Килограмм говядины будет почти в два раза дороже — 44,81 злотого, или около 448 гривен.

Стоимость хлеба и молока

В Польше обычный белый хлеб стоит 4,92 злотого, что по текущему курсу составляет примерно 49,2 гривны. Интересно, что литр молока в Польше стоит даже дешевле, чем хлеб — 3,90 злотого, или около 39 гривен.

Овощи и фрукты

В Польше цена за килограмм картофеля составляет 3,46 злотого, что эквивалентно 34,6 гривны. Лук продается по цене 4,42 злотого за килограмм (44,2 гривны). Наибольшей ценой отличается килограмм помидоров – 10,89 злотого (около 109 гривен). Фрукты в Польше стоят дешевле, чем в Германии. Килограмм яблок стоит 3,96 злотого (39,6 гривны), бананы – 6,50 злотого за килограмм (примерно 65 гривен), а апельсины – 6,86 злотого (более 68,6 гривны).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента для праздничного стола в Польше стоит 25 злотых (250 гривен), что даже дороже, чем в Германии. Бутылка 0,5 литра отечественного пива обойдется в 4,28 злотого (почти 43 гривны), а импортное пиво (бутылка 0,33 литра) – 6,10 злотого (61 гривна).

В Польше продуктовая корзина будет стоить на рождественские праздники в среднем где-то 94,64 злотого. По состоянию на 23 декабря средний банковский курс злотого к гривне составляет 10 гривен, что получится около 940,64 гривны.

Сколько придется потратить в Чехии

Стоимость мяса

В Чехии стоимость мяса колеблется от 199 до более 290 крон за килограмм. Средняя цена куриного филе составляет 199,20 крон (337,64 гривны), что в два раза дороже, чем в Украине. Килограмм говядины будет стоить еще больше – 282,03 кроны (примерно 478,04 гривны).

Хлеб и молоко

Если вы собираетесь подать хлеб на праздничный стол, за 500 граммов вам нужно будет заплатить в среднем 32,25 кроны (около 54,66 гривны). Литр молока стоит 24,61 кроны, что эквивалентно 36,63 гривны.

Овощи и фрукты

Килограмм картофеля стоит 27,64 кроны (примерно 47,70 гривны), что значительно дешевле килограмма помидоров, цена которых составляет почти 73 кроны (около 126 гривен). Лук продается в среднем по 26,37 кроны за килограмм (45,51 гривны). Из фруктов самыми доступными являются бананы – 38,52 кроны за килограмм (66,47 гривны). Немного дороже обойдутся яблоки – 36,15 кроны (62,39 гривны). Самыми дорогими фруктами являются апельсины, цена которых составляет в среднем 47,05 кроны (81,20 гривны).

Алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента стоит в среднем 144,90 кроны (250,06 гривны). Бутылка отечественного пива объемом 0,5 литра обойдется в 20,53 кроны (35,43 гривны), а бутылка импортного пива объемом 0,33 литра – в 42,40 кроны (примерно 77,17 гривны).

По состоянию на 23 декабря средний курс чешской кроны к гривне составляет 1,73 кроны за 1 гривну. Таким образом, рождественский стол в Чехии для украинцев обойдется в 625,08 кроны, что немного больше 1 078 гривен.

Продукты в Великобритании

Мясо

Как и в других странах, мясо в Великобритании будет самым дорогим продуктом в корзине. Килограмм куриного филе обойдется в 6,59 фунта стерлингов (346,50 гривны), а говядина – 10,45 фунта стерлингов (549,07 гривны).

Хлеб и молоко

Разница в стоимости молока и хлеба – отсутствует. Литр молока стоит 1,24 фунта стерлингов (65,15 гривны), а как и полкило свежего белого хлеба.

Цены на фрукты и овощи

За килограмм помидоров в Британии придется отдать 2,65 фунта стерлингов (примерно 139,24 гривны), за килограмм картофеля – 1,18 фунта стерлингов (62 гривны), а вот лук самый дешевый – 1,10 фунта стерлингов (57,80 гривен).

Впрочем, фрукты немного дороже овощей: яблоки стоят 2,16 фунта стерлингов за килограмм (113,49 гривны), бананы – 1,18 фунта стерлингов (62 гривны), а апельсины – 2,15 фунта стерлингов (112,97 гривны).

Стоимость алкоголя

Вино и пиво в Великобритании будут существенно дороже, чем в остальных странах. За бутылку вина среднего ценового сегмента придется отдать 8 фунтов стерлингов (420 гривен).

А вот пиво немного дороже. Поэтому за пиво отечественное (0,5 литра) и импортное (0,33 литра) нужно будет заплатить 2,04 фунта стерлингов (более 107 гривен) и 2,45 фунта стерлингов (128,73 гривны) соответственно.

В среднем праздничный стол в Великобритании обойдется украинцам почти 26,25 фунта стерлингов. По среднему банковскому курсу это почти 1 379,24 гривны.

Отметим, что в Украине увеличилась цена новогоднего салата "Оливье" почти на 20%. Покупка всех ингредиентов для приготовления салата обойдется в 300 гривен.

Фокус писал, что мировой дефицит кофе сильно повлияет на цену продукта. Чашка латте или капучино в феврале может стоить около 100 гривен.