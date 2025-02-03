Эпатаж и провокация: худшие наряды Грэмми 2025 (фото, видео)

Церемония "Грэмми 2025" – повод для звезд очередной раз удивить публику. И они не подвели. Некоторые образы стали более обсуждаемыми, чем победители премии.

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В Лос-Анджелесе отгремела 67-я церемония награждения премией "Грэмми" за выдающиеся заслуги в музыке. Не менее интереснее самого мероприятия была красная дорожка, которая в этом году отметилась рядом очень неоднозначных образов. Знаменитости, склонные к эпатажу, переплюнули сами себя. Рассматриваем самые странные наряды "Грэмми 2025".

Бьянка Цензори

30-летняя жена Канье Уэста, Бьянка Цензори, безусловно, стала самой скандальной героиней вечера, появившись на красной дорожке в невидимом платье-сеточке, под которым можно было рассмотреть все ее тело в мельчайших подробностях. Образ она дополнила только такой же прозрачной обувью на каблуке. После того как жена рэпера сняла длинную шубу перед фотографами, те не ожидали увидеть настолько откровенный наряд. Неудивительно, что пару попросили на выход, а Цензори стала звездой всех таблоидов, затмив даже победителей церемонии.

Бьянка Цензори шокировала присутствующих Фото: Getty Images

Джулия Фокс

Бывшая девушка Канье Уэста нарядилась на церемонию несколько скромнее, но тоже не особо уместно. Джулия Фокс прошла по красной дорожке премии Грэмми 2025, надев кожаную куртку оверсайз с полностью прозрачным топом и юбкой из чулок, под которыми все же просматривалось черное нижнее белье. Она дополнила наряд желтыми латексными перчатками для мытья посуды с белыми манжетами, высокими ботинками на толстой подошве и прозрачной шапочкой, похожей на чулок, скрывающей ее новую стрижку пикси.

Джулия Фокс выглядела несколько скромнее, чем Бьянка Цензори Фото: Getty

Джейден Смит

Сын оскароносного Уилла Смита появился на красной дорожке премии в классическом костюме Louis Vuitton и белой рубашке с галстуком. А вот его головной убор вызвал вопросы. Молодой человек позировал для фотографий с большим черным замком на голове с круглым вырезом, через который было видно его лицо. Что он хотел сказать выбором этого аксессуара, непонятно, но его образ также стал одним из самых обсуждаемых.

Джейден Смит со своей сестроу Уиллоу Фото: Getty

Уиллоу Смит

Своим нарядом на "Грэмми 2025" отличилась и сестра Джейдена, Уиллоу Смит. Девушка пришла в пальто от McQueen из коллекции осень-зима 2024 с цепочкой в ​​виде Т-образной планки, под которым было расшитое блесками нижнее белье. Образ завершили пара туфель-лодочек Versace.

Уиллоу Смит выбрала смелый образ

Когда она улыбалась, то демонстрировала свои блестящие гриллзы с зеленым зубом, некоторые из них были золотыми, а ее нижние зубы украшала бриллиантовая сеточка. Ансамбль завершали массивные туфли на платформе и каблуке. Уиллоу посетила Грэмми 2025 года, получив две номинации от Академии звукозаписи, включая награды за лучший альбом с неклассической музыкой за ее альбом 2024 года Empathogen и за лучшую аранжировку, инструмент и вокал за ее трек "Big Feelings".

Уиллоу и Джейдан Смит при полном параде

Сьерра Феррелл

Номинированная в четырех номинациях Сьерра Феррел ("Лучший американский альбом" за Trail of Flowers, "Лучшая песня в стиле American Roots", "Лучшее американское исполнение" за "American Dreaming" и "Лучшее американское исполнение" за "Lighthouse)" и выигравшая в каждой из них, артистка выбрала для своего триумфа довольно странный наряд, созданный Jeffrey Kelly Designs.

Объемное платье включало огромные люминесцентные рукава, жемчужные украшения по всему телу и соответствующий чокер. И артистка не забыла свою смелую фату невесты: головной убор с жемчугом и цветочными штрихами над большими жемчужными серьгами-люстрами. В руках она держала скипетр, где спрятала свою благодарственную речь.

Сьерра Феррелл унесла домой четыре награды

Джой Вилья

Певица Джой Вилья – ярая сторонница президента США Дональда Трампа. Поэтому на церемонии она появилась в наряде, который буквально кричал об этом. На ней было золотое платье в крупный горох, красная бейсболка, напоминающей кепки Трампа MAGA с надписью "The Hat Stays On" ("Шляпа остается на ней") и золотой цепочкой с огромной подвеской в виде собаки в ​​шапке.

"Этот образ — все об американской исключительности, свободе", — сказала Вилла в интервью The Hollywood Reporter на красной дорожке, заявив, что ее платье сшил Андре Сориано. Она описала дизайнера как "гея-иммигранта из Филиппин", который также делал прошлые наряды для "Грэмми" для Виллы, включая оранжевое платье, напоминающее забор на южной границе США.

По ее словам, цепочка была формой криптовалюты в виде мем-монет, которую она назвала "новой волной свободы". Что касается шляпы, Вильяуточнила, что она отражает то, как Трамп пережил несколько покушений.

Джой Вилья – рьяная поклонница Дональда Трампа Фото: Getty

Чаппелл Рон

Прибыв на арену Crypto.com в Лос-Анджелесе, номинантка на премию "Грэмми" впервые привлекла всеобщее внимание своим уникальным образом. Чаппелл Рон была одета в бальное платье из коллекции кутюр Жана Поля Готье 2003 года, сшитое из витого бледно-голубого и горчично-желтого тюля с иллюстрацией картины покойного мастера Эдгара Дега "Танцовщица с букетом". Платье было дополнительно украшено гнездом из палочек и синих цветов вдоль выреза и талии. Она завершила образ парой кожаных ботинок на шнуровке, прозрачными оперными перчатками без пальцев и соответствующим головным убором с бахромой.

Чаппелл Рон и ее образ на премии

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори устроила откровенные танцы с Пенелопой Крус на 30-летие.