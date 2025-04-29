Бейонсе вперше вивела на сцену молодшу доньку (відео)

43-річна американська співачка в стилі R'n'B Бейонсе потроху залучає в шоу-бізнес і своїх дітей. Якщо її старша донька, 13-річна Блю Айві, вже на постійній основі виступає в підтанцьовці своєї матері, то семирічна Румі дебютувала на сцені під час туру "Cowboy Carter" на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі.

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Про це пише Page Six.

Блю Айві здивувала шанувальників, станцювавши під "America Has a Problem". Підтанцьовка Бейонсе виступила позаду переможниці "Греммі", тоді як Блю була в центрі.

Румі приєдналася до матері та сестри під час виконання пісні "Protector".

Вона вийшла на сцену в золотій короткій сукні і такого ж кольору ковбойських чобітках. Дівчинка не приховувала свого задоволення від перебування перед публікою і радісно махала глядачам руками, після чого повернулася до матері і міцно її обійняла. Артистка на якийсь час навіть перестала співати, розчулившись від вчинку дівчинки.

Наприкінці пісні Блю обійняла матір, а та — Румі, продемонструвавши фанатам ідилічну сімейну картину.

Раніше старша дочка співачки неодноразово піддавалася критиці. Її рознесли за "мляві" рухи і неприродність на сцені. Замість того щоб здатися і піти, дівчина почала ще наполегливіше тренуватися в танцювальному залі, і вже показала значно вищий рівень виконання хореографії. Цим вона привела в захват свою знамениту матір.

Бейонсе зізналася у своєму документальному фільмі про тур, що сказала "ні", коли Блю вперше сказала, що вона "готова виступати" разом з нею, — але врешті-решт здалася.

Румі, зокрема, багато разів підбадьорювала свою старшу сестру із залу, навіть одного разу тримала табличку "We Love You Blue!".

Блю також співпрацювала з Бейонсе за межами сцени, і дует матері і дочки працював разом над "Lift Ev'ry Voice and Sing" та іншими піснями.

Дочка співачки навіть увійшла в історію як друга наймолодша володарка премії "Греммі" за "Brown Skin Girl" 2021 року.

Загалом у Бейонсе і Jay-Z — троє дітей. Крім Блю Айві та Румі, пара виховує семирічного сина Сера.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе стала першою афроамериканкою, яка отримала нагороду за кантрі-альбом.