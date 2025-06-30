"Стоп, стоп, стоп": подвешенная на сцене машина чуть не упала, не выдержав Бейонсе (фото, видео)

Американская певица попала в опасную ситуацию во время концерта в Хьюстоне, штат Техас. Подвешенный над публикой автомобиль, в котором сидела артистка, неожиданно начал наклоняться.

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43-летняя Бейонсе исполняла песню "16 Carriages", сидя в красном кабриолете, подвешенном над зрительным залом.

На коротких видео, снятых самими зрителями, можно увидеть, как реквизит начал наклоняться в воздухе под острым углом. К счастью, звезда была со страховкой и крепко держалась за один из тросов, прикрепленных к реквизиту.

"Стоп, стоп, стоп", — сказала она в микрофон, когда музыка прекратилась. Некоторые зрители от испуга начали кричать.

Застряв в неудобной позе, знаменитость сначала посмотрела на землю, потом снова вверх, прежде чем улыбнуться толпе, которая всеми силами ее поддерживала.

Через несколько секунд исполнительница сказала: "Спасибо всем за терпение". После этого автомобиль опустили в центр стадиона. Приближаясь к земле, угол наклона постепенно выравнивался.

Реакция зрителей

Этот инцидент напугал поклонников, которые поспешили поделиться впечатлениями в социальных сетях.

"Это было очень страшно. Она должна была остановиться и начала кричать: "Стоп. Стоп, стоп", — написал один из участников обсуждения;

"Думаю, мы все боялись за нее и других людей, которые могли серьезно пострадать", — поделился следующий зритель.

Вернувшись на сцену, Бейонсе обратилась к фанатам: "Если я когда-нибудь упаду, то знаю, что вы меня поймаете".

Бейонсе попросила организаторов концерта остановиться Фото: X | Pop Base

После шоу компания Parkwood, которая работает с артисткой, обнародовала официальное заявление об инциденте: "Сегодня вечером в Хьюстоне на стадионе NRG из-за технической неисправности наклонился летающий автомобиль — это реквизит, который Бейонсе использует для объезда стадиона и общения с фанатами. Ее быстро опустили. Никто не пострадал. Шоу продолжилось без инцидентов".

Это уже не первый случай

Кстати, это далеко не первый случай технических проблем во время туров поп-дивы. Например, в рамках тура Cowboy Carter робот, который должен был налить ей напиток, промахнулся. А во время тура On The Run II в 2018 году сломалась подвижная платформа, поэтому певице пришлось спускаться по лестнице.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Семилетняя дочь Бейонсе Руми дебютировала на сцене во время тура Cowboy Carter на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Во время церемонии вручения премии "Грэмми" в 2025 году Бейонсе также попала в модный конфуз с платьем.

Кроме того, Бейонсе стала первой афроамериканкой, которая получила награду за кантри-альбом.