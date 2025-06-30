"Стоп, стоп, стоп": подвешенная на сцене машина чуть не упала, не выдержав Бейонсе (фото, видео)
Американская певица попала в опасную ситуацию во время концерта в Хьюстоне, штат Техас. Подвешенный над публикой автомобиль, в котором сидела артистка, неожиданно начал наклоняться.
43-летняя Бейонсе исполняла песню "16 Carriages", сидя в красном кабриолете, подвешенном над зрительным залом.
На коротких видео, снятых самими зрителями, можно увидеть, как реквизит начал наклоняться в воздухе под острым углом. К счастью, звезда была со страховкой и крепко держалась за один из тросов, прикрепленных к реквизиту.
"Стоп, стоп, стоп", — сказала она в микрофон, когда музыка прекратилась. Некоторые зрители от испуга начали кричать.
Застряв в неудобной позе, знаменитость сначала посмотрела на землю, потом снова вверх, прежде чем улыбнуться толпе, которая всеми силами ее поддерживала.
Через несколько секунд исполнительница сказала: "Спасибо всем за терпение". После этого автомобиль опустили в центр стадиона. Приближаясь к земле, угол наклона постепенно выравнивался.
Реакция зрителей
Этот инцидент напугал поклонников, которые поспешили поделиться впечатлениями в социальных сетях.
- "Это было очень страшно. Она должна была остановиться и начала кричать: "Стоп. Стоп, стоп", — написал один из участников обсуждения;
- "Думаю, мы все боялись за нее и других людей, которые могли серьезно пострадать", — поделился следующий зритель.
Вернувшись на сцену, Бейонсе обратилась к фанатам: "Если я когда-нибудь упаду, то знаю, что вы меня поймаете".
После шоу компания Parkwood, которая работает с артисткой, обнародовала официальное заявление об инциденте: "Сегодня вечером в Хьюстоне на стадионе NRG из-за технической неисправности наклонился летающий автомобиль — это реквизит, который Бейонсе использует для объезда стадиона и общения с фанатами. Ее быстро опустили. Никто не пострадал. Шоу продолжилось без инцидентов".
Это уже не первый случай
Кстати, это далеко не первый случай технических проблем во время туров поп-дивы. Например, в рамках тура Cowboy Carter робот, который должен был налить ей напиток, промахнулся. А во время тура On The Run II в 2018 году сломалась подвижная платформа, поэтому певице пришлось спускаться по лестнице.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Семилетняя дочь Бейонсе Руми дебютировала на сцене во время тура Cowboy Carter на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.
- Во время церемонии вручения премии "Грэмми" в 2025 году Бейонсе также попала в модный конфуз с платьем.
Кроме того, Бейонсе стала первой афроамериканкой, которая получила награду за кантри-альбом.