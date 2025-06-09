С Бейонсе спали штаны прямо во время концерта: реакция зрителей (видео)

Американская певица Бейонсе попала в небольшой конфуз на концерте в Лондоне. Во время тура Cowboy Carter у артистки спали штаны, на что она не обратила внимания.

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Об этом пишет Us Weekly.

У Бейонсе спали штаны на концерте

Инцидент произошел на концерте в Лондоне, который Бейонсе играла в рамках тура Cowboy Carter. Звезда исполняла свой хит I'm That Girl, вместе с танцовщиками демонстрируя номер с активными движениями.

Впрочем, штаны звезды неожиданно расстегнулись и упали на землю. В стиле настоящей поп-звезды Бейонсе не позволила конфузу смутить ее, поэтому продолжила дальше исполнять трек, будто ничего и не произошло.

Затем свет приглушился, Бейонсе начала танцевать, а танцоры помогли ей закрепить штаны. Толпа в этот момент аплодировала.

Как люди отреагировали на то, что Бейонсе "осталась без штанов"

Пользователи в сети писали: "Штаны выполняли собственную хореографию, соответствующую ритму", а кто-то пошутил, что надеется, что этот инцидент "попадет в документальный фильм". Бейонсе пока не подтвердила, снимает ли она документальный фильм, но она создала концертный фильм после своего мирового турне Renaissance World Tour под названием Renaissance: A Film by Beyoncé. Renaissance и Cowboy Carter.

Это не первый случай, когда Бейонсе сталкивается с модными конфузами во время выступлений. В июне 2023 года она вышла на сцену в Гамбурге, Германия, в рамках своего мирового турне Renaissance World Tour, но одна из ее бретелек расшаталась и едва не "подвела" владелицу.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Семилетняя дочь Бейонсе Руми дебютировала на сцене во время тура Cowboy Carter на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Во время церемонии вручения премии "Грэмми" в 2025 году Бейонсе также попала в модный конфуз с платьем.

Кроме того, Бейонсе стала первой афроамериканкой, которая получила награду за кантри-альбом.