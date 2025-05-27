Бейонсе виступила у шубі українського бренду на концерті у Нью-Йорку (фото)

Американська співачка Бейонсе продовжує відкривати для себе українські бренди. Нещодавно зірка на концерті у Нью-Йорку виступила в шубі бренду зі Львова Cultnaked.

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Про це пише Insider.

43-річна знаменитість Бейонсе для події обрала довгу шубу зі штучного хутра. Розслаблений силует із місткими кишенями співачка поєднала зі шкіряним жакетом, прикрашеним великою пряжкою, та високими чоботами з бахромою. Доповнив образ ковбойський капелюх брунатного кольору.

Бейонсе в шубі українського бренду Фото: Instagram @beyonce

У зірки вийшов дуже ефектний look у стилі cowgirl. До речі, ціна такої шуби на сайті бренду – 59 000 грн.

Зазначимо, що український бренд Cultnaked заснувала львів'янка Мері Фуртас у 2017 році. Історія бренду розпочалась з невеликого цеху у Львові.

Додамо, що раніше попдіва Бейонсе показувалась у вбраннях від українських брендів Ruslan Baginskiy та Frolov.

Нагадаємо, 12-річна дочка Бейонсе Блу Айві зʼявилася на публіці в білому костюмі від українського дизайнера Івана Фролова під час різдвяного виступу на матчі національної футбольної ліги NFL. Зокрема, він розробив деталі пряжки "бізон" для зіркового підлітка і для самої Бейонсе, а також образи танцівниць у боді та шортах з прапором США.

Фокус також писав, що 54-річна американська співачка Дженніфер Лопес виступила на шоу в топі-сорочці українського бренду FROLOV. Джей Ло заспівала свій новий хіт "Can’t Get Enough" у чорних штанах з вирізами та вкороченому жакеті, який доповнила білою сорочкою-топом з колекції українського дизайнера Івана Фролова. Волосся артистки було укладене легкими локонами.