Бейонсе выступила в шубе украинского бренда на концерте в Нью-Йорке (фото)

Американская певица Бейонсе продолжает открывать для себя украинские бренды. Недавно звезда на концерте в Нью-Йорке выступила в шубе бренда из Львова Cultnaked.

43-летняя знаменитость Бейонсе для события выбрала длинную шубу из искусственного меха. Расслабленный силуэт с вместительными карманами певица соединила с кожаным жакетом, украшенным большой пряжкой, и высокими сапогами с бахромой. Дополнила образ ковбойская шляпа коричневого цвета.

Бейонсе в шубе украинского бренда Фото: Instagram @beyonce

У звезды получился очень эффектный look в стиле cowgirl. К слову, цена такой шубы на сайте бренда — 59 000 грн.

Отметим, что украинский бренд Cultnaked основала львовянка Мэри Фуртас в 2017 году. История бренда началась с небольшого цеха во Львове.

Добавим, что ранее поп-дива Бейонсе показывалась в нарядах от украинских брендов Ruslan Baginskiy и Frolov.

Напомним, 12-летняя дочь Бейонсе Блу Айви появилась на публике в белом костюме от украинского дизайнера Ивана Фролова во время рождественского выступления на матче национальной футбольной лиги NFL. В частности, он разработал детали пряжки "бизон" для звездного подростка и для самой Бейонсе, а также образы танцовщиц в боди и шортах с флагом США.

Фокус также писал, что 54-летняя американская певица Дженнифер Лопес выступила на шоу в топе-рубашке украинского бренда FROLOV. Джей Ло спела свой новый хит "Can't Get Enough" в черных брюках с вырезами и укороченном жакете, который дополнила белой рубашкой-топом из коллекции украинского дизайнера Ивана Фролова. Волосы артистки были уложены легкими локонами.