Дочь Бейонсе выступила в костюме украинского бренда (фото, видео)

12-летняя Блу Айви все чаще появляется в публичном пространстве. Недавно она озвучила львенка Киару в продолжении культового "Короля Льва".

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Дочь американской певицы Бейонсе выступила в костюме украинского бренда. Об этом сообщила пресс-служба FROLOV в своем Instagram.

12-летняя Блу Айви появилась на публике в белом костюме от украинского дизайнера Ивана Фролова во время рождественского выступления на матче национальной футбольной лиги NFL. В частности, он разработал детали пряжки "бизон" для звездного подростка и для самой Бейонсе, а также образы танцовщиц в боди и шортах с флагом США.

"Гордый FROLOV является частью культового шоу Бейонсе", — написала пресс-служба бренда.

Бейонсе с дочерью Блу Айви

Во время исполнения песни Texas Hold 'Em Блу Айви выполняла хореографию вместе со звездной мамой. Для подростка FROLOV создал корсет, кастомно инкрустированный кристаллами и брюки со знаковыми для бренда разрезами на коленях и бахромой, изготовленной из вывязанного вручную кружева. Дополняла образ пряжка с бизоном, инкрустированная кристаллами.

Бейонсе с дочерью Фото: Getty Images

12-летняя Блу Айви все чаще выходит на публику. Недавно она озвучила львенка Киару в продолжении культового "Короля Льва", поэтому посещала красные дорожки премьеры фильма.

Напомним, Бейонсе вышла на красную дорожку с мужем и дочерью.

Также Фокус писал о появлении Джей Ло в топе от Фролова.