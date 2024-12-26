Донька Бейонсе виступила в костюмі українського бренду (фото, відео)

12-річна Блу Айві все частіше зʼявляється в публічному просторі. Нещодавно вона озвучила левеня Кіару в продовженні культового "Короля Лева".

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Донька американської співачки Бейонсе виступила в костюмі українського бренду. Про це повідомила пресслужба FROLOV у своєму Instagram.

12-річна Блу Айві зʼявилася на публіці в білому костюмі від українського дизайнера Івана Фролова під час різдвяного виступу на матчі національної футбольної ліги NFL. Зокрема, він розробив деталі пряжки "бізон" для зіркового підлітка і для самої Бейонсе, а також образи танцівниць у боді та шортах з прапором США.

"Гордий FROLOV є частиною культового шоу Бейонсе", — написала пресслужба бренду.

Бейонсе з донькою Блу Айві

Під час виконання пісні Texas Hold ’Em Блу Айві виконувала хореографію разом із зірковою мамою. Для підлітка FROLOV створив корсет, кастомно інкрустований кристалами та штани зі знаковими для бренду розрізами на колінах та бахромою, виготовленої з вивʼязаного вручну мережива. Доповнювала образ пряжка з бізоном, інкрустована кристалами.

Бейонсе з донькою Фото: Getty Images

12-річна Блу Айві все частіше виходить на публіку. Нещодавно вона озвучила левеня Кіару в продовженні культового "Короля Лева", тому відвідувала червоні доріжки премʼєри фільму.

Нагадаємо, Бейонсе вийшла на червону доріжку з чоловіком та донькою.

Також Фокус писав про появу Джей Ло в топі від Фролова.