З Бейонсе спали штани прямо під час концерту: реакція глядачів (відео)

Американська співачка Бейонсе потрапила в невеликий конфуз на концерті в Лондоні. Під час туру Cowboy Carter в артистки спали штани, на що вона не звернула уваги.

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Про це пише Us Weekly.

У Бейонсе спали штани на концерті

Інцидент стався на концерті в Лондоні, який Бейонсе грала в рамках туру Cowboy Carter. Зірка виконувала свій хіт I'm That Girl, разом з танцівниками демонструючи номер з активними рухами.

Утім, штани зірки несподівано розстібнулися та впали на землю. У стилі справжньої поп-зірки Бейонсе не дозволила конфузу збентежити її, тому продовжила далі виконувати трек, ніби нічого й не сталося.

Потім світло приглушилося, Бейонсе почала танцювати, а танцюристи допомогли їй закріпити штани. Натовп у цей момент аплодував.

Як люди відреагували на те, що Бейонсе "залишилася без штанів"

Користувачі в мережі писали: "Штани виконували власну хореографію, що відповідала ритму", а хтось пожартував, що сподівається, що цей інцидент "потрапить у документальний фільм". Бейонсе поки не підтвердила, чи знімає вона документальний фільм, але вона створила концертний фільм після свого світового турне Renaissance World Tour під назвою Renaissance: A Film by Beyoncé. Renaissance та Cowboy Carter.

Це не перший випадок, коли Бейонсе стикається з модними конфузами під час виступів. У червні 2023 року вона вийшла на сцену в Гамбурзі, Німеччина, в рамках свого світового турне Renaissance World Tour, але одна з її бретельок розхитнулася і ледь не "підвела" власницю.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Семирічна донька Бейонсе Румі дебютувала на сцені під час туру Cowboy Carter на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі.

Під час церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року Бейонсе також потрапила в модний конфуз із сукнею.

Крім того, Бейонсе стала першою афроамериканкою, яка отримала нагороду за кантрі-альбом.