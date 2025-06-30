"Стоп, стоп, стоп": підвішена на сцені машина ледь не впала, не витримавши Бейонсе (фото, відео)

Американська співачка потрапила в небезпечну ситуацію під час концерту в Х'юстоні, штат Техас. Підвішений над публікою автомобіль, в якому сиділа артистка, несподівано почав нахилятися.

Related video

43-річна Бейонсе виконувала пісню "16 Carriages", сидячи в червоному кабріолеті, підвішеному над глядацьким залом.

На коротких відео, знятих самими глядачами, можна побачити, як реквізит почав нахилятися в повітрі під гострим кутом. На щастя, зірка була зі страховкою та міцно трималася за один з тросів, прикріплених до реквізиту.

"Стоп, стоп, стоп", — сказала вона в мікрофон, коли музика припинилася. Деякі глядачі від переляку почали кричати.

Застрявши у незручній позі, знаменитість спочатку подивилася на землю, потім знову вгору, перш ніж посміхнутися натовпу, який всіма силами її підтримував.

Через кілька секунд виконавиця сказала: "Дякую всім за терпіння". Після цього автомобіль опустили в центр стадіону. Наближаючись до землі, кут нахилу поступово вирівнювався.

Реакція глядачів

Цей інцидент налякав шанувальників, які поспішили поділитися враженнями в соціальних мережах.

"Це було дуже страшно. Вона мусила зупинитися і почала кричати: "Стоп. Стоп, стоп", — написав один з учасників обговорення;

"Думаю, ми всі боялися за неї та інших людей, які могли серйозно постраждати", — поділився наступний глядач.

Повернувшись на сцену, Бейонсе звернулася до фанатів: "Якщо я коли-небудь впаду, то знаю, що ви мене впіймаєте".

Бейонсе попросила організаторів концерту зупинитися Фото: X | Pop Base

Після шоу компанія Parkwood, яка працює з артисткою, оприлюднила офіційну заяву про інцидент: "Сьогодні ввечері в Х'юстоні на стадіоні NRG через технічну несправність нахилися летючий автомобіль — це реквізит, який Бейонсе використовує для об'їзду стадіону та спілкування з фанатами. Її швидко опустили. Ніхто не постраждав. Шоу продовжилося без інцидентів".

Уже не перший випадок

До речі, це далеко не перший випадок технічних проблем під час турів попдіви. Наприклад, у рамках туру Cowboy Carter робот, який мав налити їй напій, промахнувся. А під час туру On The Run II у 2018 році зламалася рухома платформа, тож співачці довелося спускатися по драбині.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Семирічна донька Бейонсе Румі дебютувала на сцені під час туру Cowboy Carter на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі.

Під час церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року Бейонсе також потрапила в модний конфуз із сукнею.

Крім того, Бейонсе стала першою афроамериканкою, яка отримала нагороду за кантрі-альбом.