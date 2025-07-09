Бейонсе виступила в кольорах "російського прапору", але є нюанс (фото)

Американську співачку Бейонсе після концерту поблизу Вашингтона в США запідозрили в підтриці Росії. Причиною для обговорення стало вбрання артистки.

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Кадрами з виступу зірка сцени поділилася в Instagram.

Концерти в Лендовері в рамках туру Cowboy Carter збіглися зі святкуванням Дня незалежності США 4 липня. Тому Бейонсе обрала вбрання у кольорах американського прапора, синьому, білому і червоному. Втім, у мережі почалося палке обговорення, начебто артистка насправді демонструвала підтримку Росії, прапор якої має такі ж відтінки. А росіяни вже почали запрошувати американку виступати в них.

Зазначимо, що останній альбом Бойонсе Cowboy Carter представлений обкладинкою, на якій та позує з американським прапором, тому сумнівів у присвяті вбрання бути не може.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Росіяни в коментарях ж побачили в образі знаменитості "підтримку" РФ:

"Дякую Богу, що Бог, люба Бейонсе подарував тобі гарний смак, дійсно відчуваються кольори, відтінки!"

"Ай, ми зрозуміли. Новий Олімпійський вже будується".

"Ми росіяни, з нами Бейонсе".

"Коли знову захочеш виступати в Росії. Так тримати, чекаємо костюми від інших іноземних зірок і будемо думати".

Бейонсе

Бейонсе далеко не вперше виступає в кольорах американського прапору, проте саме таке поєднаня, як у російському, сталося вперше. Команда артистки не коментувала конфуз.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Зазначимо, на концертах в рамках туру Cowboy Carter Бейонсе вже двічі виходила на сцену в шубах українського бренду Cultnaked. А її донька Блу Айві демонструвала капелюха від Руслана Багінського та корсет від FROLOV.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бейонсе потрапила в небезпечну ситуацію під час концерту в Х'юстоні, штат Техас. Підвішений над публікою автомобіль, в якому сиділа співачка, несподівано почав нахилятися﻿.

Семирічна донька Бейонсе Румі дебютувала на сцені під час туру Cowboy Carter на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі.

Крім того, під час церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року Бейонсе потрапила в модний конфуз із сукнею.