"Обіцяють відпустку": в DeepState пояснили звідки беруться фото з російськими прапорами в тилу ЗСУ

Військовослужбовцям ЗС РФ обіцяють надати оплачувану відпустку за те, що вони непоміченими проникнуть до населеного пункту в тилу Збройних сил України та сфотографуються там з російським прапором.

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Саме з цим пов'язано те, що дуже часто з'являються кадри, де противник демонструє присутність з прапором у глибокому тилу бойових порядків Сил Оборони України, повідомили аналітики DeepState.

"У великій більшості випадків це банальні піар акції. Підтвердженням є як і свідчення полонених, так і дані радіоперехоплень. Пі*о*ам обіцяють оплачувану відпустку, якщо вони пройдуть непоміченими в якийсь населений пункт і піднімуть прапор пі*о*стану", — йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснили, що так, наприклад, було з Маліївкою у Дніпропетровській області.

Розгортання прапора ЗС РФ в Маліївці Фото: DeepState

"Задача була поставлена як проникнення у плащах повз позиції Сил Оборони, далі захід в село і підняття прапора. Після цього відкат назад і відпустка. Але в ка*апів не зрослося і відпустки вже не буде. Офіційні медіа противника відразу відрапортували про чергову окупацію села "в кредит", — підкреслили в DeepState.

Водночас там також зазначили, що подібні історії трапляються і з українського боку, які вже мають негативні наслідки.

"Абсолютно безглуздою є ініціатива публікації прапорів безпосередньо на самих позиціях з боку Сил Оборони, яка стає приводом для ворога, щоб здійснити по них ураження. Але, на жаль, існують командири бригад, які бачать в цьому "щось позитивне" і змушують бійців безпосередньо на позиціях знімати подібну "медіа-картинку". Як приклад, одна з таких акцій на Донеччині закінчилася повним знищенням місця такої публікації і перебування там військових. Як коментують бійці "туди летіло все, що у них (ка*апів) є", — наголосили аналітики DeepState.

Нагадаємо, 29 липня аналітики DeepState повідомили, що російська армія просунулася у Донецькій області.

Фокус також писав про те, що Бейонсе виступила в кольорах "російського прапору".