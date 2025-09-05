Танкова колона ЗС РФ намагалась прорватись на Запоріжжі: як бригада ЗСУ спинила штурм (відео)

Росіяни здійснили спроби прориву на Запорізькому напрямку та кинули в атаку механізовані колони. ЗС РФ поділили бронетехніку на дві хвилі, але жодна не дісталась до мети.

Related video

В Запорізькій області ЗС РФ намагалися штурмом прорватися крізь позиції Сил оборони України. Для цього вони використовували важку техніку з РЕБом та атакували у кілька хвиль. Про це розповіли аналітики проєкту DeepState, які отримали відео боїв 118-ї окремої механізованої бригади.

Аналітики повідомили, що днями росіяни здійснили спроби прориву в декількох місцях механізованими колонами, в якій задіяли доволі значну кількість техніки. Частина техніки вирушила в районі Роботиного в напрямку Новоданилівки. Втім, доїхати до цього населеного пункту вона не змогла, оскільки бійці ЗСУ рознесли її на пів дороги, пояснили на DeepState. Інша хвиля ринула на Малу Токмачку, і так само була успішно знищена ще дорогою до лінії бойового зіткнення.

"К*цапи використовували різноманітну техніку для прориву через позиції українських бійців — танки з РЕБами та мінними тралами, а також техніка з десантом, який розбігався по обрубаних снарядами посадках, без можливості сховатися від дронів і артилерійських снарядів бійців СОУ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке використання важкої техніки ворогом є незвичним явищем останнім часом. Також ворог на цій ділянці фронту почав процеси перекидання особового складу та проведення ротацій, зокрема, і на Запорізькому відтинку.

"Чи це була просто відчайдушна спроба чи частина кампанії тиску нових сил — покаже тільки час. Слідкуємо за розвитком подій", — розмірковують аналітики.

У дописі DeepState вказано, що подія відбулась у місцевості біля села Вербове. Якщо позначки на карті точку спроби прориву РФ, бо бачимо, що росіян спинили за 4-5 від лінії розмежування.

Наступ РФ - кадри відбиття атаки 118 ОМБр під Малою Токамачкою Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку ЗС РФ нарощують активність, зокрема використовують більше важкої техніки для атак на українські позиції і серйозно готуються до наступу.

26 серпня народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила Генштаб ЗСУ у брехні через ситуацію в Запорізькому та Новогеоргіївці.

Команда аналітиків DeepState 26 серпня заявила про окупацію російськими військовими сіл Запорізьке і Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.