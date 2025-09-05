ЗС РФ зменшили активність на Сумщині, але загроза не зникла, — речник ДПСУ (відео)

На Сумському напрямку помітно знизилася активність російських військ, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад. Наразі ситуація стабілізувалася, а обстріли та диверсійні дії окупантів відбуваються значно рідше.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, ситуація не свідчить про ослаблення російської армії, а пояснюється зміною тактики ворога. Частину накопичених сил Росія виводить із Сумської області та перекидає на інші ділянки фронту, насамперед на Південь, де намагається зосередити ресурси для масштабнішого наступу, однак українські захисники продовжують утримувати лінію оборони.

"Саме там Росія прагне зосередити ресурси та поступово їх накопичує, розраховуючи на більш значні просування. Це створює нові виклики й загрози для ЗСУ та всієї України. Водночас українські захисники продовжують утримувати лінію оборони", — пояснив він.

Телемарафон "Єдині новини"

Окрім цього, Андрій Демченко зазначив, що обстріли з території Росії тривають по всій прикордонній смузі — у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Ворог активніше використовує дрони для атак, зокрема безпілотники на оптико-локаційній системі та для скидів, що значно збільшує інтенсивність обстрілів у останній період.

"Кількість обстрілів та застосування ворогом зброї на нашій території не зменшується, навпаки, зростає кількість ударів за допомогою дронів, зокрема FPV-дронів, дронів з оптико-локаційними системами, а також скидів, що здійснюються саме з безпілотників. Саме ця перевага обстрілів за допомогою безпілотників особливо помітна в останній період", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, що за інформацією аналітиків DeepState, останніми днями російські війська намагалися прорватися одразу в кількох напрямках, задіявши значні механізовані колони. Частина техніки рухалася з району Роботиного в бік Новоданилівки, проте не змогла дістатися до населеного пункту — українські військові знищили її ще на підходах. Інша група колон просувалася до Малої Токмачки, але її також успішно розбили ще до лінії безпосереднього бойового зіткнення.

Також Фокус писав, що російська армія зіткнулася з гострою нестачею реактивних систем залпового вогню на фронті. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що через значні втрати РСЗВ в Україні у ЗС РФ виникла криза цього озброєння. Щоб розв'язати проблему, Росія намагається переобладнати наявну техніку та закуповує додаткові системи у КНДР.