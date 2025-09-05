Перейшли точку неповернення: у ЗС РФ виникла криза через нестачу РСЗВ на фронті, — оглядач

Проблеми із РСЗВ у росіян почали виникати ще у 2022 році і загострилися у 2023-му з початком авдіївської наступальної коперації. Тоді ЗС РФ почали втрачати рекордну кількість техніки.

Related video

Росія втратила в Україні велику кількість реактивних систем залпового вогню, через що у ЗС РФ виникла криза цим озброєнням. Вирішувати її РФ намагається переобладнанням наявної техніки і закупівлі РСЗВ у КНДР. Про це розповів військовий оглядач Олександр Коваленко.

За його інформацією, проблеми із РСЗВ у росіян почали виникати ще у 2022 році і загострилися у 2023-му з початком авдіївської наступальної операції. Тоді ЗС РФ почали втрачати рекордну кількість техніки.

"Через катастрофічні втрати цієї категорії на війні в Україні та неможливість її компенсації власним виробництвом, ЗС РФ спочатку намагалися виходити із ситуації шляхом створення гомункулусів з наявних незадіяних флотських реактивних бомбометів типу РБУ-1200, РБУ-1200, МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, ​​Т-80, Урал-4320 та навіть станинами зенітних установок ЗУ-23-2. Зараз цю проблему вирішують поставками північнокорейських легких 107-мм РСЗВ Type 75 і 240-мм РСЗВ М1991", — зауважив Олександр Коваленко.

Оглядач пояснив, що навмисно не наголосив на спробах росіян розв'язати проблеми із РСЗВ. На його думку, важливим є те, що Москва так і не впоралась з цим на четвертому році війни, а окупанти тим часом пройшли точку неповернення у питанні втрат цього виду техніки. У дописі нагадується інформація Генерального штабу ЗСУ, що ЗС РФ втратили в Україні понад 1 400 РСЗВ.

"За фактом, Росія втратила не тільки потенціал РСЗВ, що перебував у неї в строю, а й спадщина СРСР, що зберігалася десятиліттями. Своєю чергою, від диких гомункулусів на базі РБУ-1200 та РБУ-6000 вона перейшла в стадію повної залежності від КНДР у цій категорії. Демілітаризація та денацифікація йдуть строго за планом", — резюмував Олександр Коваленко.

РСЗВ РФ — що відбувається на фронті

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у росіян суттєво поменшало техніки на фронті, а побачити "чистокровну" РСЗВ вже стало рідкістю. Через це окупанти поставили на потік "клепання кустарних реактивних систем".

Також повідомлялося, що Росія не встигає поновлювати запаси техніки, яку втрачає на фронті в Україні. Окупанти не можуть повністю відновлювати старі запаси, адже всі боєздатні САУ й інші види артилерійського озброєння перекинуті на ремонт.