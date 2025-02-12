Черговий "гомункулус": експерта збентежив бомбомет РБУ-6000 РФ, який знищили ЗСУ

У росіян суттєво поменшало техніки на фронті, а побачити "чистокровну" РСЗВ вже стало рідкістю. Через це окупанти поставили на потік "клепання кустарних реактивних систем", говорить Олександр Коваленко.

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Днями на Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну ворожу техніку — корабельний бомбомет РБУ-6000, який окупанти переховували її в лісі. Військовий експерт Олександр Коваленко замислився, як ідентифікувати цю знищену ворожу техніку — як "недо-танк" чи "недо-РСЗВ". Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Черговий знищений гомункулус у вигляді шасі Т-72Б та бомбомета РБУ-6000. РБУ-6000 — це флотські бомбомети РБУ, які зараз для російських окупаційних військ стали основною кустарною одиницею, що заміщає дефіцитні РСЗВ у військах противника", — написав експерт, показавши залишки російського бомбомета.

За словами експерта, у росіян суттєво поменшало РЗСВ на фронті, а побачити "чистокровну" реактивну систему залпового вогню, а саме – 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" та 300-мм БМ-30 "Смерч" вже стало рідкістю. Натомість окупанти поставили на потік "клепання кустарних реактивних систем", які створюють шляхом схрещування флотських реактивних бомбометів типу РБУ-1200, РБУ-6000 з шасі МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, ​​Т-80, Урал-4320 і навіть станинами "Зеніт-2".

Олександр Коваленко зауважив, що такі "гомункулуси" РБУ-6000 можуть вести вогонь на дистанції до 4,5 км, а бомби РГБ-60 — це некерований реактивний снаряд 212-мм, з бойовою фугасною частиною масою 23,5 кг при загальній масі снаряда — 119 кг.

"Розміщення РБУ-6000 на шасі танків, мабуть, здійснюється на тих одиницях, які отримали неремонтопридатні пошкодження веж. Щоб шасі не простоювали, просто демонтують вежу, встановлюють ПУ РБУ-6000 та ерзац-РСЗВ вирушає до зони БД. У мене постає лише питання, а як таку бойову одиницю ідентифікувати? Як знищений недо-танк, чи як знищений недо-РСЗВ?", — задався питанням експерт.

Реактивний морський бомбемет "Смерч-2": що відомо

РБУ-6000 "Смерч-2" — реактивний морський бомбомет радянських часів зі стаціонарною, навідною у двох площинах установкою з 12 радіально розташованими стволами. Він призначений для знищення підводних човнів і торпед супротивника, які атакують. Реактивно-бомбометна система була прийнята на озброєння ВМФ СРСР в 1961 році.

Нагадаємо, що 12 лютого повідомлялося, що РФ намагалася вивезти до порту в Сирії свої установки ППО, але сирійська армія розвернула конвой і відправила все назад на базу.

Раніше повідомлялося, що Росія не встигає поновлювати запаси техніки, яку втрачає на фронті в Україні. Саме в артилерії ЗС РФ зазнали суттєвих втрат на передовій. Водночас зараз окупанти не можуть повністю відновлювати старі запаси, адже всі боєздатні САУ й інші види артилерійського озброєння перекинуті на ремонт.