Очередной "гомункулус": эксперта смутил бомбомет РБУ-6000 РФ, который уничтожили ВСУ

У россиян существенно поубавилось техники на фронте, а увидеть "чистокровную" РСЗО уже стало редкостью. Поэтому оккупанты поставили на поток "клепание кустарных реактивных систем", говорит Александр Коваленко.

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На днях на Лиманском направлении ВСУ уничтожили редкую вражескую технику — корабельный бомбомет РБУ-6000, который оккупанты прятали в лесу. Военный эксперт Александр Коваленко задумался, как идентифицировать эту уничтоженную вражескую технику — как "недо-танк" или "недо-РСЗО". Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"Очередной уничтоженный гомункулус в виде шасси Т-72Б и бомбомета РБУ-6000. РБУ-6000 — это флотские бомбометы РБУ, которые сейчас для российских оккупационных войск стали основной кустарной единицей, замещающей дефицитные РСЗО в войсках противника", — написал эксперт, показав остатки российского бомбомета.

По словам эксперта, у россиян существенно уменьшилось РСЗО на фронте, а увидеть "чистокровную" реактивную систему залпового огня, а именно — 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч" уже стало редкостью. Зато оккупанты поставили на поток "клепание кустарных реактивных систем", которые создают путем скрещивания флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-6000 с шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами "Зенит-2".

Александр Коваленко отметил, что такие "гомункулусы" РБУ-6000 могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 — это неуправляемый реактивный снаряд 212-мм, с боевой фугасной частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда — 119 кг.

"Размещение РБУ-6000 на шасси танков, видимо, осуществляется на тех единицах, которые получили неремонтопригодные повреждения башен. Чтобы шасси не простаивали, просто демонтируют башню, устанавливают ПУ РБУ-6000 и эрзац-РСЗО отправляется в зону БД. У меня возникает только вопрос, а как такую боевую единицу идентифицировать? Как уничтоженный недо-танк, или как уничтоженный недо-РСЗО?", — задался вопросом эксперт.

Реактивный морской бомбемет "Смерч-2": что известно

РБУ-6000 "Смерч-2" — реактивный морской бомбомет советских времен со стационарной, наводной в двух плоскостях установкой с 12 радиально расположенными стволами. Он предназначен для уничтожения атакующих подводных лодок и торпед противника. Реактивно-бомбометная система была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.

Напомним, что 12 февраля сообщалось, что РФ пыталась вывезти в порт в Сирии свои установки ПВО, но сирийская армия развернула конвой и отправила все обратно на базу.

Ранее сообщалось, что Россия не успевает пополнять запасы техники, которую теряет на фронте в Украине. Именно в артиллерии ВС РФ понесли существенные потери на передовой. В то же время сейчас оккупанты не могут полностью восстанавливать старые запасы, ведь все боеспособные САУ и другие виды артиллерийского вооружения переброшены на ремонт.