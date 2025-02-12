"РФ не успевает и не может": с каким вооружением самые большие проблемы у Кремля, — Defense Express

Аналитик Сергей Згурец сообщил, что России не удается восстанавливать запасы своей техники. Однако у страны-агрессора есть "помощница", которая радо пополняет вражеское вооружение.

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Россия не успевает восстанавливать запасы техники, которую теряет на фронте в Украине. Об этом в эфире "Еспресо" 12 февраля рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

Сергей Згурец о вооружении ВС РФ — с 8:44

"Когда мы говорим о российских запасах по поводу использования советской техники, действительно есть хорошие анализы различных экспертов и аналитиков об исчерпании наиболее боеспособных из тех арсеналов, которые были у российской армии. Это касается бронетехники, танков и прежде всего артиллерии", — сообщил он.

Эксперт отметил, что именно в артиллерии ВС РФ понесли существенные потери на передовой. В то же время сейчас оккупанты не могут полностью восстанавливать старые запасы, ведь все боеспособные САУ и другие виды артиллерийского вооружения переброшены на ремонт.

"Действительно РФ не успевает делать что-то новое и не может делать что-то новое. Действительно это сотрудничество с Северной Кореей с точки зрения артиллерии и боеприпасов стало таким, достаточно полезным для РФ", — подтвердил Згурец.

По его словам, КНДР продолжает существенно поддерживать страну-агрессора артиллерийскими снарядами. В следующие три месяца Северная Корея планирует передать России 120 САУ "Коксан" калибром до 170-мм.

"То есть фактически по гаубицам крупного калибра речь идет о переброске 240 этих САУ. Это, в принципе, большое количество по сравнению с тем, что имела РФ до сих пор", — отметил аналитик.

Он проинформировал, что также Кремль делает ставку на получение от КНДР баллистики. За 2024 год страна-агрессор получила 150 ракет, а в этом году ожидается поставка еще 148 ракет.

Напомним, журналист Мете Сохтаоглу сообщил, что РФ пыталась вывезти из Сирии зенитные ракеты к комплексам С-300 и С-400. Колонну с техникой заблокировала и развернула местная армия.

12 февраля пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею обмена "одной территории на другую".