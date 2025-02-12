"РФ не встигає і не може": з яким озброєнням найбільші проблеми у Кремля, — Defense Express

Аналітик Сергій Згурець повідомив, що Росії не вдається відновлювати запаси своєї техніки. Однак у країни-агресори є "помічниця", яка радо поповнює вороже озброєння.

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Росія не встигає поновлювати запаси техніки, яку втрачає на фронті в Україні. Про це в ефірі "Еспресо" 12 лютого розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець.

Сергій Згурець про озброєння ЗС РФ — з 8:44

"Коли ми говоримо про російські запаси з приводу використання радянської техніки, дійсно є гарні аналізи різних експертів і аналітиків про вичерпання найбільш боєздатних з тих арсеналів, які були у російської армії. Це стосується бронетехніки, танків й насамперед артилерії", — повідомив він.

Експерт зауважив, що саме в артилерії ЗС РФ зазнали суттєвих втрат на передовій. Водночас наразі окупанти не можуть повністю відновлювати старі запаси, адже всі боєздатні САУ й інші види артилерійського озброєння перекинуті на ремонт.

"Дійсно РФ не встигає робити щось нове і не може робити щось нове. Дійсно ця співпраця з Північною Кореєю з точки зору артилерії та боєприпасів стала такою, досить помічною для РФ", — підтвердив Згурець.

З його слів, КНДР продовжує суттєво підтримувати країну-агресорку артилерійськими снарядами. В наступні три місяці Північна Корея планує передати Росії 120 САУ "Коксан" калібром до 170-мм.

"Тобто фактично по гаубицях великого калібру йдеться про перекидання 240 оцих САУ. Це, в принципі, велика кількість у порівнянні з тим, що мала РФ до цього часу", — зауважив аналітик.

Він проінформував, що також Кремль робить ставку на отримання від КНДР балістики. За 2024 рік країна-агресорка отримала 150 ракет, а цього очікується постачання ще 148 ракет.

Нагадаємо, журналіст Мете Сохтаоглу повідомив, що РФ намагалася вивезти з Сирії зенітні ракети до комплексів С-300 та С-400. Колону з технікою заблокувала й розвернула місцева армія.

12 лютого прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков прокоментував ідею обміну "однієї території на іншу".