Перешли точку невозврата: у ВС РФ возник кризис из-за нехватки РСЗО на фронте, — обозреватель

Россия потеряла в Украине большое количество реактивных систем залпового огня, из-за чего в ВС РФ возник кризис этим вооружением. Решать его РФ пытается переоборудованием имеющейся техники и закупками РСЗО у КНДР. Об этом рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, проблемы с РСЗО у россиян начали возникать еще в 2022 году и обострились в 2023-м с началом авдеевской наступательной операции. Тогда ВС РФ начали терять рекордное количество техники.

"Из-за катастрофических потерь этой категории на войне в Украине и невозможности ее компенсации собственным производством, ВС РФ сначала пытались выходить из ситуации путем создания гомункулусов из имеющихся незадействованных флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-1200, МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами зенитных установок ЗУ-23-2. Сейчас эту проблему решают поставками северокорейских легких 107-мм РСЗО Type 75 и 240-мм РСЗО М1991", — отметил Александр Коваленко.

Обозреватель объяснил, что намеренно не отметил попытки россиян решить проблемы с РСЗО. По его мнению, важно то, что Москва так и не справилась с этим на четвертом году войны, а оккупанты тем временем прошли точку невозврата в вопросе потерь этого вида техники. В заметке напоминается информация Генерального штаба ВСУ, что ВС РФ потеряли в Украине более 1 400 РСЗО.

"По факту, Россия потеряла не только находившийся у нее в строю потенциал РСЗО, но и наследие СССР, хранившееся десятилетиями. В свою очередь, от диких гомункулусов на базе РБУ-1200 и РБУ-6000 она перешла в стадию полной зависимости от КНДР в этой категории. Демилитаризация и денацификация идут строго по плану", — резюмировал Александр Коваленко.

РСЗО РФ — что происходит на фронте

Напомним, что ранее сообщалось, что у россиян существенно уменьшилось техники на фронте, а увидеть "чистокровную" РСЗО уже стало редкостью. Из-за этого оккупанты поставили на поток "клепание кустарных реактивных систем".

Также сообщалось, что Россия не успевает восстанавливать запасы техники, которую теряет на фронте в Украине. Оккупанты не могут полностью восстанавливать старые запасы, ведь все боеспособные САУ и другие виды артиллерийского вооружения переброшены на ремонт.