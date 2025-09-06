ЗС РФ просунулися у Юнаківці, Серебрянському лісництві та поблизу Січневого, — DeepState (карти)

Росіяни мають деякі територіальні успіхи, просунувшись на Сумщині, Луганщині та Дніпропетровщині.

Related video

Зокрема, як повідомили аналітики каналу DeepState, збройні сили РФ просунулися поблизу села Юнаківка Сумського району Сумської області.

Ситуація на Сумщині 4 вересня та 5 вересня

Також ворожі війська просуваються у Серебрянському лісництві на Луганщині.

Ситуація на Луганщині 4 вересня та 5 вересня

Окрім того, окупанти просуваються у Дніпропетровській області.

Ситуація на Дніпропетровщині 4 вересня та 5 вересня

Інформація від Генерального штабу ЗСУ

Минулої доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян, йдеться у зведенні Генштабу. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

Зазначимо, згідно з інформацією видання "Кордон.Медіа" російські війська на Сумщині присутні російські війська присутні у селах Володимирівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Костянтинівка та Біловоди Хотінської громади, Яблунівка, Варачине, Басівка, Юнаківка, Локня та Садки Юнаківської громади, Мар’їне та Проходах Краснопільської громади й Безсалівки Білопільської громади.

Фокус писав, що на Сумському напрямку, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад, помітно знизилася активність російських військ. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що частину накопичених сил Росія перекидає на інші ділянки фронту, насамперед на Південь, де намагається зосередити ресурси для масштабнішого наступу.