Зафиксировано попадание на восьми локациях: что известно о последствиях ночной дроновой атаки россиян

В ночь на 6 сентября российские войска атаковали украинские города 91-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, информируют Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 68 вражеских БпЛА на севере и востоке страны.

Статистика сбитых целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Как сообщается, зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях. Падение сбитых дронов зафиксировано на 4 локациях.

Днепропетровская область

Противник бил БпЛА по Синельниковщине, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Россияне попали по Петропавловской, Славянской, Межевской громадах. Пострадал 40-летний мужчина, будет лечиться амбулаторно. Возник пожар, повреждены 3 частных дома, авто "скорой".

Последствия обстрела

Защитники неба, как сообщил глава ОВА, уничтожили на Днепропетровщине 7 беспилотников.

Черниговская область

За сутки россияне 60 раз обстреляли Черниговскую область, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. По сводным данным, в 22 населенных пунктах в целом прозвучало 106 взрывов.

Зафиксирован 31 обстрел из FPV-дронов. В частности, по Черниговщине били "Ланцеты", "Молнии" и "Герани". В трех селах Семеновской общины зафиксированы попадания беспилотников в жилые дома.

Сумская область

Вечером 5 сентября ВС РФ атаковали Сумскую громаду двумя ударными БпЛА, сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Один дрон силы обороны сбили в воздухе, второй беспилотник попал в Ковпаковском районе, не в жилой сектор.

Пострадавших нет, отметил чиновник.

На момент выхода материала местные власти и экстренные службы в Одесской области информации по поводу последствий атаки БПЛА не сообщали. В то же время Силы обороны Юга сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 710 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 170 сбросов с БПЛА, использовав 188 боеприпасов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных удара, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 932 обстрела, из них 32 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 781 дрон-камикадзе.

Напомним, на Херсонщине трагически погиб председатель областной ассоциации фермеров Александр Гордиенко, жизнь которого оборвал российский дрон во время работы в поле.

Также Фокус писал, что на Сумском направлении, в частности в районах Хотинской и Юнаковской громад, заметно снизилась активность российских войск.