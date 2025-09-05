В авто попал дрон ВС РФ: на Херсонщине погиб известный фермер Александр Гордиенко

На Херсонщине трагически погиб известный фермер и председатель областной ассоциации фермеров Александр Гордиенко, жизнь которого оборвал российский дрон во время работы в поле.

По информации Херсонской областной государственной администрации, трагедия произошла утром, когда вражеский беспилотник атаковал машину, в которой находился Александр Дмитриевич. Председатель ОГА Александр Прокудин сообщил, что еще вчера общался с Гордиенко на совместной встрече, а сегодня получил трагическое известие о его смерти.

Александр Гордиенко имел более 30 лет опыта в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев. Его уважали за профессионализм и преданность родной земле.

Несмотря на обстрелы и угрозу со стороны оккупантов, Гордиенко продолжал работать на Херсонщине, оставаясь на своей земле и поддерживая развитие местного фермерства.

"Трудно принять эту потерю. Мои искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра Гордиенко. Херсонская область потеряла человека с большой душой", — говорится в заметке.

В частности, Херсонская областная прокуратура сообщила, что 5 сентября 2025 года около 09:00 российский дрон попал в гражданский автомобиль вблизи села Урожайное Бериславского района, в результате чего погиб 58-летний мужчина. Сейчас Бериславская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 438 УК Украины.

Ранее, в эксклюзивном материале издания "Суспільне" Александр Гордиенко рассказывал, что после деоккупации правобережной части Херсонщины он самостоятельно расчищал поля от мин и организовывал вывоз тысяч противотанковых боеприпасов, чтобы снова иметь возможность обрабатывать землю и обеспечивать работу своего хозяйства.

По сообщениям издания, в летний период хозяйство Гордиенко подверглось атакам российских беспилотников различных типов — от быстрых "молний" до разведывательных и FPV-дронов. Для их нейтрализации он применял различные методы, включая технические средства радиоэлектронной борьбы, а также прибегал к использованию ружья. По его словам, сбить дрон с первой попытки удавалось редко, но после нескольких выстрелов большинство беспилотников падали, а некоторые приходилось проверять и обезвреживать вручную. В частности, таким образом уже было выведено из строя около сотни дронов.

В то же время удары российской авиации нанесли значительный ущерб базе фермера в Бериславе, где хранилась техника, удобрения и другие ресурсы. Дроны и авиационные бомбы уничтожили дом, трактор и другое оборудование, которое использовалось для работы на полях.

