В Кривом Роге прогремели взрывы: россияне комбинированно атаковали город баллистикой и "Шахедами"

Ночью 7 сентября россияне комбинированно атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными БпЛА типа "Шахед". В городе прогремела серия мощных взрывов.

В результате массированной атаки россиян в Кривом Роге возникли перебои с электроснабжением. Фокус собрал информацию о ночном комбинированном обстреле города.

Около 03:30 часов мониторинговые каналы предупредили о запуске россиянами скоростной цели в направлении Кривого Рога. Цель фиксировалась с территории оккупированного Крыма.

Через несколько минут мониторинговые каналы снова зафиксировали запуск баллистических ракет в направлении Кривого Рога. Предварительно, россияне применили еще 2 ракеты для атаки.

Вскоре в Кривом Роге прогремели мощные взрывы, сообщили местные СМИ.

Параллельно россияне атаковали Кривой Рог "Шахедами". Мониторинговые каналы предупреждали о движении не менее 10 ударных БпЛА в направлении города.

Местное медиа "Кривой Рог. Свои" сообщило, что в городе в результате обстрела частично исчез свет.

Около 04:00 часов мониторинговые каналы зафиксировали повторные выходы баллистических ракет из Крыма в направлении Кривого Рога.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил массированную атаку на Кривой Рог. Он сообщил о взрывах в своем Telegram-канале и призвал придерживаться горожан информационной гигиены.

Около 04:05 часов мониторинговые каналы снова зафиксировали пуски баллистических ракет на Кривой Рог. В городе прозвучали повторные взрывы.

В сети также показали кадры взрывов, которые слышали жители Кривого Рога.

Последствия массированного обстрела устанавливаются. Воздушная тревога на момент публикации продолжается.

Напомним, мониторинговые каналы вечером 6 сентября предупреждали о массированном запуске россиянами "Шахедов" по Украине с разных направлений.

Также вечером 6 сентября россияне атаковали Запорожье дронами, в результате чего пострадали дома и детский сад.