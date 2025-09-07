Массированная атака на Киев: пылает здание Кабмина и жилые дома, есть погибшие и много пострадавших (фото, видео)
В течение ночи россияне атаковали Киев ударными БпЛА типа "Шахед", а под утро ударили по столице крылатыми ракетами. В результате обстрела в ряде районов поднялись пожары, в частности горят жилые дома, а также здание Кабмина в Печерском районе.
В результате российской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 18 человек, еще 2 человека погибли. О последствиях сообщили в ГСЧС, а также информировали местные власти.
По информации спасателей, предварительно, последствия ударов зафиксированы в следующих районах:
- Святошинский район: повреждены несколько многоэтажных жилых домов. В 9-этажном доме произошел пожар с 6 по 9 этажи и произошло частичное разрушение перекрытий. В другом доме началось возгорание на верхних этажах, еще в одном — поднялся пожар на 3 этаже;
- Дарницкий район: попадание в 4-этажный жилой дом. Пожар поднялся на двух этажах здания, также случилось частичное разрушение.
Местные СМИ также распространили кадры последствий российского обстрела. На них видны разрушения в жилых многоэтажках и пожары.
По данным КГВА, среди погибших в Киеве — годовалый ребенок. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома.
Городской голова Виталий Кличко также сообщил после атаки, что в результате обстрела поднялся пожар в Печерском районе столицы. По его данным, там якобы пылает правительственное здание. Пожар, пишет мэр, поднялся из-за падения сбитого беспилотника.
В сети также распространили кадры вероятного пожара в правительственном здании в Печерском районе.
Вскоре "Суспільне" уточнило, что в Киеве пылает здание Кабинета министров Украины. Последствия уточняются, на месте работают пожарные на момент публикации.
Другие данные о последствиях российского обстрела столицы устанавливаются.
Напомним, под утро россияне атаковали Украину крылатыми ракетами: взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге и Одессе.
Также ночью ВС РФ массированно и комбинированно атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и "Шахедами".