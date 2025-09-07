Прогремели взрывы в разных городах: россияне под утро атаковали Украину крылатыми ракетами
Под утро 7 сентября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена по всем областям.
Предварительно, россияне применили для утренней атаки крылатые ракеты типа "Искандер-К" наземного базирования. Фокус собрал информацию об утреннем обстреле.
Около 05:50 часов по Украине начала распространяться воздушная тревога: мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения врагом крылатых ракет наземного базирования.
Крылатые ракеты двигались с северо-восточного и южного направлений. По данным мониторинговых каналов, целями были, вероятно, ракеты "Искандер-К".
Вскоре в Кривом Роге прогремели взрывы — перед этим мониторинговые каналы предупредили о движении ракет курсом на город.
Часть крылатых ракет двигалась на Киев и Одессу.
Вскоре в Киеве прогремела серия взрывов, сообщили местные СМИ.
Также взрывы прогремели вскоре в Одессе, сообщило местное медиа "Думская". После этого над городом поднялся дым.
В столице после ракетных ударов поднялись пожары и возникли перебои с электроснабжением, сообщили в СМИ.
Другие последствия ракетной атаки утром 7 сентября по Украине уточняются. Тип и количество вооружения, которое применил враг, устанавливается.
Напомним, в течение ночи россияне массированно атаковали украинские города "Шахедами", а также нанесли удары баллистическими ракетами. Под масштабными обстрелами оказались в частности Кривой Рог, Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Кременчуг и Староконстантинов.
Также среди ночи 7 сентября враг атаковал Кривой Рог "Шахедами" и баллистикой: в результате обстрела возникли перебои с электроснабжением.