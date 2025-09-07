Прогриміли вибухи в різних містах: росіяни під ранок атакували Україну крилатими ракетами

Під ранок 7 вересня росіяни атакували Україну крилатими ракетами. Повітряну тривогу було оголошено по всіх областях.

Попередньо, росіяни застосували для ранкової атаки крилаті ракети типу "Іскандер-К" наземного базування. Фокус зібрав інформацію про ранковий обстріл.

Близько 05:50 години Україною почала поширюватися повітряна тривога: моніторингові канали попередили про загрозу застосування ворогом крилатих ракет наземного базування.

Крилаті ракети рухалися з північно-східного та південного напрямків. За даними моніторингових каналів, цілями були, ймовірно, ракети "Іскандер-К".

Невдовзі у Кривому Розі прогриміли вибухи — перед цим моніторингові канали попередили про рух ракет курсом на місто.

Частина крилатих ракет рухалася на Київ та Одесу.

Невдовзі у Києві пролунала серія вибухів, повідомили місцеві ЗМІ.

Також вибухи пролунали невдовзі в Одесі, повідомило місцеве медіа "Думская". Після цього над містом здійнявся дим.

Думская | дим над Одесою після російської атаки

У столиці після ракетних ударів здійнялися пожежі та виникли перебої з електропостачанням, повідомили у ЗМІ.

Інші наслідки ракетної атаки вранці 7 вересня по Україні уточнюються. Тип та кількість озброєння, що застосував ворог, встановлюється.

Нагадаємо, упродовж ночі росіяни масовано атакували українські міста "Шахедами", а також завдали ударів балістичними ракетами. Під масштабними обстрілами опинилися зокрема Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Кременчук та Старокостянтинів.

Також серед ночі 7 вересня ворог атакував Кривий Ріг "Шахедами" та балістикою: внаслідок обстрілу виникли перебої з електропостачанням.