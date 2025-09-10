"Это акт войны": в США отреагировали на атаку российских "шахедов" по Польше

Россия совершила акт вооруженной агрессии против союзника США по НАТО — Польши, когда на ее территорию залетели около десятка "шахедов".

В ответ на это Вашингтон обязан наложить дополнительные санкции на Россию и передать Украине оружие, необходимое для нанесения ударов по РФ, заявил член палаты представителей США Джо Уилсон в ночь на 10 сентября.

"Россия атакует союзника НАТО Польшу иранскими дронами "Шахед" менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на непрекращающуюся беспричинную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных наций", — написал Уилсон.

Он также призвал президента США Дональда Трампа ответить обязательными санкциями, которые "обанкротят российскую военную машину".

По словам Уилсона, США должны предоставить Украине оружие, способное наносить удары по России.

"Путин больше не довольствуется только поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы", — подчеркнул Уилсон.

Кроме того, на ситуацию отреагировал сенатор Дик Дурбин, который заявил, что вторжение российских "шахедов" на территорию Польши нельзя игнорировать.

"Повторные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются четким предупреждением о том, что Владимир Путин испытывает нашу решимость защищать Польшу и страны Балтии", — отметил Дурбин.

Напомним, в ночь на 10 сентября Польша, вероятно, впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве.

9 сентября Польша закрывала границу с Беларусью из-за военных учений с РФ "Запад-2025".