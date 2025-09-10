Росія готувала атаки дронів на Польщу з липня: аналітики розкрили деталі (фото)

У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, що за словами прем'єр-міністра країни Дональда Туска, було "масштабною провокацією" Російської Федерації. Однак, як з'ясовується, подібні дії Кремля готувалися заздалегідь.

Ще влітку з'явилися перші сигнали про те, що Москва відпрацьовує сценарії польотів БПЛА над територіями сусідніх країн НАТО. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Аналітики зазначили, що ще на початку липня польський публіцист Марек Будзіш оприлюднив звіт, у якому йшлося про те, що серед уламків російських дронів, збитих в Україні, знаходили 4G-модеми з SIM-картами польських мобільних операторів. Ба більше, один з апаратів мав карту литовського провайдера. По суті, це означало, що Росія проводила тести підключення до європейських мереж, готуючи безпілотники до роботи в повітряному просторі країн НАТО.

"Вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських і литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках", — йшлося у звіті.

Вочевидь, це попередження незабаром дійшло до польської влади, проте влітку воно не викликало широкого резонансу. Тим часом випадки прольоту дронів РФ углиб Польщі стали регулярними, а 20 серпня один із них вибухнув біля селища Осини в Люблінському воєводстві — всього за 40 кілометрів від авіабази НАТО.

Аналітики підкреслили, що використання мобільних модемів робить російські дрони більш "розумними". Вони можуть не тільки коригувати маршрут у польоті, а й передавати дані про роботу систем ППО і радіоелектронної боротьби, а також у реальному часі транслювати відео. Такі технології давно застосовуються в Україні, і їхнє перенесення в повітряний простір Польщі виглядає як свідома розвідувальна операція.

Чи були у дронів, які атакували Польщу в ніч на 10 вересня, такі можливості — поки що невідомо, хоча експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов виклав у соцмережу фотографію російського БПЛА, знайденого в Польщі. За його словами, це дрон "Гербера" і в цьому випадку не мав камери та не був розвідувальним.

Сергій "Флеш" Бескрестнов про російський БПЛА на території Польщі Фото: Скриншот

Водночас експерти зазначають, що перевірка систем протиповітряної оборони союзників НАТО цілком могла бути однією з цілей атаки. Тим більше, що вже 12 вересня на території Білорусі стартують російсько-білоруські стратегічні навчання "Запад-2025".

Дрони в Польщі — деталі нальоту РФ на кордони НАТО

Раніше повідомлялося, що командування Збройних сил Польщі назвали появу в повітряному просторі країни російських БПЛА "актом агресії". Також зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу.

У зв'язку з цим інцидентом президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий допомогти полякам побудувати систему оповіщення та захисту від російських атак.