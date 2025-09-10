Россия готовила атаки дронов на Польшу с июля: аналитики раскрыли детали (фото)

В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, что по словам премьер-министра страны Дональда Туска, было "масштабной провокацией" Российской Федерации. Однако, как выясняется, подобные действия Кремля готовились заранее.

Related video

Еще летом появились первые сигналы о том, что Москва отрабатывает сценарии полетов БПЛА над территориями соседних стран НАТО. Об этом говорится в материале Defense Express.

Аналитики отметили, что еще в начале июля польский публицист Марек Будзиш обнародовал отчет, в котором говорилось: среди обломков российских дронов, сбитых в Украине, находили 4G-модемы с SIM-картами польских мобильных операторов. Более того, один из аппаратов имел карту литовского провайдера. По сути, это означало, что Россия проводила тесты подключения к европейским сетям, готовя беспилотники к работе в воздушном пространстве стран НАТО.

"Считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках", — говорилось в отчете.

Очевидно, это предупреждение вскоре дошло до польских властей, однако летом оно не вызвало широкого резонанса. Тем временем случаи пролета дронов РФ вглубь Польши стали регулярными, а 20 августа один из них взорвался возле поселка Осины в Люблинском воеводстве — всего в 40 километрах от авиабазы НАТО.

Аналитики подчеркнули, что использование мобильных модемов делает российские дроны более "умными". Они могут не только корректировать маршрут в полете, но и передавать данные о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также в реальном времени транслировать видео. Такие технологии давно применяются в Украине, и их перенос в воздушное пространство Польши выглядит как сознательная разведывательная операция.

Были ли у дронов, атаковавших Польшу в ночь на 10 сентября, такие возможности — пока неизвестно, хотя эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов выложил в соцсеть фотографию российского БПЛА, найденного в Польше. По его словам, это дрон "Гербера" и в данном случае не имел камеры и не был разведывательным.

Сергей "Флэш" Бескрестнов о российском БПЛА на территории Польши Фото: Скриншот

В то же время эксперты отмечают, что проверка систем противовоздушной обороны союзников НАТО вполне могла быть одной из целей атаки. Тем более, что уже 12 сентября на территории Беларуси стартуют российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025".

Дроны в Польше — детали налета РФ на границы НАТО

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Польши назвали появление в воздушном пространстве страны российских БПЛА "актом агрессии". Также отметили, что польские и союзные силы зафиксировали десятки целей с помощью радаров — некоторые из них могли представлять угрозу.

В связи с данным инцидентом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь полякам построить систему оповещения и защиты от российских атак.