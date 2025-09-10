Дроны РФ залетели в Польшу: Зеленский предложил Варшаве помощь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сейчас известно о вторжении в Польшу 8 российских ударных дронов ночью 10 сентября. Он заявил, что Украина готова помочь полякам построить систему оповещения и защиты от российских атак.

В заметке, которую украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале, он отметил, что все больше фактов свидетельствуют о целенаправленности движения российских беспилотников. Он напомнил, что ранее уже были инциденты пересечения польско-украинской границы отдельными российскими дронами, но в ночь на 10 сентября фиксировался значительно больший масштаб.

"Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара", — написал президент.

Владимир Зеленский заверил, что Украина готова предоставить Польше все необходимые данные для расследования российского удара, а также помочь построить эффективную систему оповещения и защиты.

"Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", — отметил президент Украины.

Он добавил, что ночью 10 сентября дроны над Польшей сбивали самолеты нескольких европейских стран одновременно, что является важным прецедентом. Зеленский отметил, что Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему ПВО.

"Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот эскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", — написал президент.

Дроны в Польше: что известно

О том, что Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве, соцсети начали сообщать ночью 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал налет российских беспилотников "масштабной провокацией". Он также подтвердил, что дроны, которые залетели в Польшу, были российскими.

ПВО Польши помогала уничтожать БПЛА авиация НАТО и Нидерландов. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши назвали нарушение воздушного пространства страны "актом агрессии".