Дрони РФ залетіли в Польщу: Зеленський запропонував Варшаві допомогу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на зараз відомо про вторгнення до Польщі 8 російських ударних дронів вночі 10 вересня. Він заявив, що Україна готова допомогти полякам розбудувати систему оповіщення та захисту від російських атак.

У дописі, який український лідер опублікував у своєму Telegram-каналі, він зазначив, що все більше фактів свідчать про цілеспрямованість руху російських безпілотників. Він нагадав, що раніше вже були інциденти перетину польсько-українського кордону окремими російськими дронами, але в ніч на 10 вересня фіксувався значно більший масштаб.

"Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару", — написав президент.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова надати Польщі всі необхідні дані для розслідування російського удару, а також допомогти розбудувати ефективну систему оповіщення та захисту.

"Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", — зазначив президент України.

Він додав, що вночі 10 вересня дрони над Польщею збивали літаки кількох європейських країн одночасно, що є важливим прецедентом. Зеленський зазначив, що Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему ППО.

"Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", — написав президент.

Дрони в Польщі: що відомо

Про те, що Польща вперше збивала "Шахеди" у своєму повітряному просторі, соцмережі почали повідомляти вночі 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав наліт російських безпілотників "масштабною провокацією". Він також підтвердив, що дрони, які залетіли в Польщу, були російськими.

ППО Польщі допомагала знищувати БПЛА авіація НАТО та Нідерландів. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі назвали порушення повітряного простору країни "актом агресії".