У Польщі вперше збили "Шахеди" РФ: знищувати БпЛА допомагала авіація НАТО та Нідерландів

У командуванні Збройних сил Польщі появу "Шахедів" назвали "актом агресії". Також зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу.

У Польщі в ніч проти 10 вересня вперше збили російські "Шахеди", які залетіли на її територію. 10 безпілотників РФ допомагали збивати авіація НАТО та Нідерландів. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Польські та союзні повітряні операції, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися. Пошук та визначення місцезнаходження можливих місць падіння об'єктів, що порушили польський повітряний простір, триває", — йдеться в повідомленні.

Громадян Польщі закликали не наближатися до уламків збитих "Шахедів", не торкатися їх та повідомляти про їхнє місце знаходження.

У ЗС Польщі подякували за збиття російських безпілотників НАТО і Королівським ВПС Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі.

На тлі російської атаки тимчасово закрили два аеропорти у Варшаві і по одному в Жешуві та Любліні.

Шахеди РФ збили в Польщі — що говорить влада країни

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомив генсека НАТО Марка Рютте про ситуацію та перебуває з ним у постійному контакті.

"Триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", — зауважив він.

"Шахеди" РФ пошкодили приватні будинки в Польщі

Тим часом польські ЗМІ вже публікують наслідки нальоту російських БпЛА на Польщу. У мережі з'явилися світлини розтрощеного будинку поблизу Любліна.

Як повідомляє видання, російський безпілотник врізався в житловий будинок у Вириках (Влодавський повіт Люблінського воєводства). Було пошкоджено дах будівлі та автомобіль, припаркований на території. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Будинок у Вириках в Польщі після атаки БпЛА

Що говорить українська влада по наліт "Шахедів" у Польщі

Дрони РФ, які влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, вказують, що почуття безкарності президента РФ Володимира Путіна продовжує зростати, через те, що раніше він не був ніяк покараний. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу", — пише український дипломат.

Сибіга вважає, що Захід має ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості ППО сусідніх країн для перехоплення БпЛА і ракет в українському повітряному просторі, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО. А також мають бути посилені санкції проти РФ.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня ЗС РФ запустили по Україні 415 дронів різних типів та 43 ракети. Засоби протиповітряної оборони відпрацювали на 90%.