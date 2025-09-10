Росія запустила 458 повітряних цілей, сили ППО знешкодили 413: яка комбінація ракет та дронів

В ніч на 10 вересня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 415 дронів різних типів та 43 ракети. Засоби протиповітряної оборони відпрацювали на 90%.

Related video

Під час нічної атаки росіян на українців 10 вересня зафіксували "Шахеди" та дрони-імітатори, а також одну балістичну ракету "Искандер-М"/KN-23 та 42 ракети Х-101/Калібр/Х-59(69), ідеться у заяві Повітряних сил ЗСУ у Telegram-каналі. Наліт почався о 17 год 9 вересня, а підсумки удару опубліковані станом на 9 год 10 вересня. Пропорція дронів/ракет — 415 БпЛА/46 ракет.

Згідно з даними командування, протиповітряна оборона збила 413 цілей:

"Шахеди" та дрони-імітатори — летіло 415 БпЛА, збили 386, ефективність сил ППО по дронах — 93%;

"Искандер-М"/KN-23 — одна ракета, про збиття не повідомляється;

Х-101/Калібр/Х-59(69) — летіло 42 ракети, збили 27, ефективність сил ППО по цьому типу цілей — 60%.

"Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях", — ідеться у дописі.

Крім того, командування повідомило про приблизно вісім дронів, які полетіли у Польщу.

Новина доповнюється…