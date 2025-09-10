РФ запустила 458 воздушных целей, силы ПВО обезвредили 413: какая комбинация ракет и дронов

В ночь на 10 сентября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 415 дронов различных типов и 43 ракет. Средства противовоздушной обороны отработали на 90%.

Related video

Во время ночной атаки россиян на украинцев 10 сентября зафиксировали "Шахеды" и дроны-имитаторы, а также одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 и 45 ракет Х-101/Калибр/Х-59(69), говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале. Налет начался в 17 часов 9 сентября, а итоги удара опубликованы по состоянию на 9 часов 10 сентября. Пропорция дронов/ракет — 415 БпЛП/46 ракет.

Согласно данным командования, противовоздушная оборона сбила 413 целей:

"Шахеды" и дроны-имитаторы — летело 415 БпЛА, сбили 386, эффективность сил ПВО по дронам — 93%;

"Искандер-М"/KN-23 — одна ракета, о сбитии не сообщается;

Х-101/Калибр/Х-59(69) — летело 42 ракет, сбили 27, эффективность сил ПВО по данному типу целей — 60%.

"Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях", — говорится в сообщении.

Кроме того, командование сообщило об около восьми дронов, которые полетели в Польшу.

Новость дополняется...