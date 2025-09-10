В Польше впервые сбили "Шахеды" РФ: уничтожать БпЛА помогала авиация НАТО и Нидерландов

В командовании Вооруженных сил Польши появление "Шахедов" назвали "актом агрессии". Также отметили, что польские и союзные силы зафиксировали десятки целей с помощью радаров — некоторые из них могли представлять угрозу.

Related video

В Польше в ночь на 10 сентября впервые сбили российские "Шахеды", которые залетели на ее территорию. 10 беспилотников РФ помогали сбивать авиация НАТО и Нидерландов. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Польские и союзные воздушные операции, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Поиск и определение местонахождения возможных мест падения объектов, нарушивших польское воздушное пространство, продолжается", — говорится в сообщении.

Граждан Польши призвали не приближаться к обломкам сбитых "Шахедов", не касаться их и сообщать об их месте нахождения.

В ВС Польши поблагодарили за сбитие российских беспилотников НАТО и Королевские ВВС Нидерландов, чьи истребители F-35 помогли обеспечить безопасность в польском небе.

В командовании Вооруженных сил Польши этот случай назвали "актом агрессии". Там отметили, что польские и союзные силы зафиксировали десятки целей с помощью радаров — некоторые из них могли представлять угрозу.

На фоне российской атаки временно закрыли два аэропорта в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

Шахеды РФ сбили в Польше — что говорят власти страны

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о ситуации и находится с ним в постоянном контакте.

"Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего", — отметил он.

"Шахеды" РФ повредили частные дома в Польше

Тем временем польские СМИ уже публикуют последствия налета российских БпЛА на Польшу. В сети появились фотографии разбитого дома вблизи Люблина.

Как сообщает издание, российский беспилотник врезался в жилой дом в Выриках (Влодавский уезд Люблинского воеводства). Была повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории. В результате инцидента никто не пострадал.

Дом в Выриках в Польше после атаки БпЛА после атаки БпЛА

Что говорит украинская власть по налет "Шахедов" в Польше

Дроны РФ, которые влетели в Польшу во время массированной атаки на Украину, указывают, что чувство безнаказанности президента РФ Владимира Путина продолжает расти, так как ранее он не был никак наказан. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше — и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", — пишет украинский дипломат.

Сибига считает, что Запад должен принять решение, которое позволит использовать возможности ПВО соседних стран для перехвата БпЛА и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО. А также должны быть усилены санкции против РФ.

"Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше — и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", — отмечает украинский министр.

Напомним, что в ночь на 10 сентября ВС РФ запустили по Украине 415 дронов различных типов и 43 ракеты. Средства противовоздушной обороны отработали на 90%.