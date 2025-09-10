Заліт російських безпілотників до Польщі — "провокація": Туск прокоментував нічну атаку ЗС РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав проникнення російських безпілотників у повітряний простір країни під час нічного нападу на Україну "масштабною провокацією" та скликав екстрене засідання уряду. Він запевнив, що загрозу вдалося нейтралізувати завдяки злагодженим діям польських військових, пілотів та союзників НАТО, і наголосив на важливості чіткого реагування на подібні виклики.

За інформацією польського видання Onet, під час нічного нападу Росії на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушували безпілотники. На екстреному засіданні уряду прем'єр Дональд Туск підкреслив, що це перший випадок збиття російських дронів над територією країни-члена НАТО. Зокрема, жертв серед людей не зафіксовано, а пошуки уламків збитих безпілотників тривають. Водночас закриття аеропортів відбулося через оперативні потреби польських пілотів, а не через безпосередню загрозу нападу на інфраструктуру.

Наразі відомо, що прем’єр перебуває на постійному зв’язку з військовими та президентом Каролем Навроцьким, оцінюючи наслідки подій і майбутні потреби країни. Загалом, ситуація, яка виникла сьогодні у Польщі, підкреслила важливість не лише інвестицій в оборону, а й чіткого дотримання процедур, злагодженої координації та готовності до надзвичайних ситуацій. Крім того, Туск наголосив на важливості інформування громадян і запевнив, що життя у країні продовжуватиметься у звичайному режимі.

"Ми будемо повідомляти про всі події, щоб забезпечити ясність щодо того, що відбувається в польському небі та на кордоні. Наразі немає підстав запроваджувати обмеження, які б ускладнили повсякденне життя громадян", – зазначив Туск.

Окремо прем'єр звернувся до політиків, журналістів та коментаторів із закликом бути обережними щодо дезінформації та ворожої пропаганди. За його словами, російські джерела активно поширюють дезінформацію в Інтернеті, намагаючись викликати паніку, і закликав довіряти лише офіційним повідомленням.

"З перших хвилин атаки росіяни дуже активні в Інтернеті. Дезінформація та спроби поширення паніки неодмінно супроводжуватимуть нас. Ми не можемо піддаватися гібридним інформаційним атакам. Будь ласка, покладайтеся на офіційні повідомлення Війська Польського", – звернувся прем’єр-міністр.

Після виступу прем’єр-міністра слово взяли військові, а засідання уряду продовжилося у закритому форматі без присутності ЗМІ, щоб обговорити деталі ситуації та подальші кроки у сфері національної безпеки.

Варто зазначити, що цього ж дня Дональд Туск у своїй соціальній мережі X підтвердив, що дрони, які залетіли у повітряний простріл Польщі — російські.

"Минулої ночі польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня російські дрони кілька разів порушили повітряний простір Польщі. У відповідь на дії ЗС РФ влада країни підняла F-16, активувала ППО та тимчасово закрила аеропорти. Наразі відомо, що ворожі дрони збито та триває пошук уламків.

Також Фокус писав, що голова МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та захист від дедалі більшої кількості російських дронів і ракет, оскільки дії ворога стають все агресивніше.