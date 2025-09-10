Залет российских беспилотников в Польшу — "провокация": Туск прокомментировал ночную атаку ВС РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал проникновение российских беспилотников в воздушное пространство страны во время ночного нападения на Украину "масштабной провокацией" и созвал экстренное заседание правительства. Он заверил, что угрозу удалось нейтрализовать благодаря слаженным действиям польских военных, пилотов и союзников НАТО, и подчеркнул важность четкого реагирования на подобные вызовы.

По информации польского издания Onet, во время ночного нападения России на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушали беспилотники. На экстренном заседании правительства премьер Дональд Туск подчеркнул, что это первый случай сбития российских дронов над территорией страны-члена НАТО. В частности, жертв среди людей не зафиксировано, а поиски обломков сбитых беспилотников продолжаются. В то же время закрытие аэропортов произошло из-за оперативных потребностей польских пилотов, а не из-за непосредственной угрозы нападения на инфраструктуру.

Известно, что премьер находится на постоянной связи с военными и президентом Каролем Навроцким, оценивая последствия событий и будущие потребности страны. В общем, ситуация, которая возникла сегодня в Польше, подчеркнула важность не только инвестиций в оборону, но и четкого соблюдения процедур, слаженной координации и готовности к чрезвычайным ситуациям. Кроме того, Туск отметил важность информирования граждан и заверил, что жизнь в стране будет продолжаться в обычном режиме.

"Мы будем сообщать обо всех событиях, чтобы обеспечить ясность относительно того, что происходит в польском небе и на границе. Сейчас нет оснований вводить ограничения, которые бы усложнили повседневную жизнь граждан", — отметил Туск.

Отдельно премьер обратился к политикам, журналистам и комментаторам с призывом быть осторожными в отношении дезинформации и враждебной пропаганды. По его словам, российские источники активно распространяют дезинформацию в Интернете, пытаясь вызвать панику, и призвал доверять только официальным сообщениям.

"С первых минут атаки россияне очень активны в Интернете. Дезинформация и попытки распространения паники непременно будут сопровождать нас. Мы не можем поддаваться гибридным информационным атакам. Пожалуйста, полагайтесь на официальные сообщения Войска Польского", — обратился премьер-министр.

После выступления премьер-министра слово взяли военные, а заседание правительства продолжилось в закрытом формате без присутствия СМИ, чтобы обсудить детали ситуации и дальнейшие шаги в сфере национальной безопасности.

Стоит отметить, что в этот же день Дональд Туск в своей социальной сети X подтвердил, что дроны, которые залетели в воздушный прострел Польши — российские.

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило огромное количество российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты", — говорится в заметке.

Публикация Дональда Туска в социальной сети X Фото: Скриншот

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны несколько раз нарушили воздушное пространство Польши. В ответ на действия ВС РФ власти страны подняли F-16, активировали ПВО и временно закрыли аэропорты. Известно, что вражеские дроны сбиты и продолжается поиск обломков.

Также Фокус писал, что глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и защиту от все большего количества российских дронов и ракет, поскольку действия врага становятся все агрессивнее.